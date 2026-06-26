आपका गैस कनेक्शन कटने वाला है; दिल्ली में लोगों को डराकर ठगी करने वाली गैंग का भंडाफोड़
पश्चिम बंगाल और झारखंड से इस गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग लोगों को भर्जी मैसेज भेजकर उन्हें डराता था और फिर इसी के जरिए उनसे ठगी करता था।
दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में साइबर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह गैस कनेक्शन कटने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को डराता था और डर का इस्तेमाल कर अपना शिकार बना लेता था। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड से गिरोह के चार मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी के पैसों से खरीदी गई एक कार, 20 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सोने-चांदी के जेवरात/सिक्के और 61,900 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस गिरोह के गुर्गे लोगों को आईजीएल गैस कनेक्शन कटने का अलर्ट मैसेज भेजते थे। जब कोई पीड़ित मदद के लिए उनके नंबर पर कॉल करता, तो ठग व्हाट्सएप के जरिए उसे एक मैलिशियस एपीके फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़ित इस ऐप को इंस्टॉल करता, उसके फोन का पूरा एक्सेस ठगों के पास चला जाता था। इसके बाद वे चुपचाप पीड़ित के क्रेडिट कार्ड और बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते थे। हाल ही में दिल्ली की एक महिला से इसी तरह से 2.64 लाख रुपये की ठगी की गई जिसके बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ।
पुलिस जांच में सामने आया कि ठग चोरी किए गए पैसों को सीधे खातों में मंगाने के बजाय उनसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स से महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गिफ्ट कार्ड और सोने के सिक्के खरीदते थे। इन सामानों की डिलीवरी दिल्ली के शाहीन बाग में फर्जी पतों पर कराई जाती थी। शाहीन बाग में एक दुकान पर काम करने वाला शख्स कमीशन के लिए इन पार्सलों को रिसीव कर कोलकाता भेजता था। दिए गए पते से लिंक एक मोबाइल फोन सक्रिय मिला जिसके बाद ट्रैकिंग करते हुए कोलकाता व पश्चिम बंगाल में इस गिरोह के संचालन का सुराग लगा।
चार हिस्सों में बंटा था सिंडिकेट
साइबर टीम ने तकनीकी जांच और डिलीवरी ट्रेल का पीछा करते हुए कोलकाता के खिद्दरपुर से मो. साहिल और मो. रहीम को गिरफ्तार किया। साहिल फर्जी पहचान पर पार्सल लेता था, जबकि रहीम इन गैजेट्स को सस्ते दामों पर ब्लैक मार्केट व विदेशी हैंडलर्स के जरिये ठिकाने लगाता था। पूछताछ के बाद झारखंड के देवघर से मो. मोहसिन और मो. दिलशाद को दबोचा गया। यह सिंडिकेट पूरी तरह से संगठित था। एक टीम कॉल करती थी, दूसरी टीम फोन हैक कर पैसे उड़ाती थी, तीसरी पार्सल रिसीव करती थी और चौथी टीम उन गैजेट्स को बेचकर पैसे नकद में बदलती थी। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए मामले में आगे की जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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