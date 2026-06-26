Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आपका गैस कनेक्शन कटने वाला है; दिल्ली में लोगों को डराकर ठगी करने वाली गैंग का भंडाफोड़

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल और झारखंड से इस गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग लोगों को भर्जी मैसेज भेजकर उन्हें डराता था और फिर इसी के जरिए उनसे ठगी करता था।

आपका गैस कनेक्शन कटने वाला है; दिल्ली में लोगों को डराकर ठगी करने वाली गैंग का भंडाफोड़

दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में साइबर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह गैस कनेक्शन कटने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को डराता था और डर का इस्तेमाल कर अपना शिकार बना लेता था। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड से गिरोह के चार मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी के पैसों से खरीदी गई एक कार, 20 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सोने-चांदी के जेवरात/सिक्के और 61,900 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस गिरोह के गुर्गे लोगों को आईजीएल गैस कनेक्शन कटने का अलर्ट मैसेज भेजते थे। जब कोई पीड़ित मदद के लिए उनके नंबर पर कॉल करता, तो ठग व्हाट्सएप के जरिए उसे एक मैलिशियस एपीके फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़ित इस ऐप को इंस्टॉल करता, उसके फोन का पूरा एक्सेस ठगों के पास चला जाता था। इसके बाद वे चुपचाप पीड़ित के क्रेडिट कार्ड और बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते थे। हाल ही में दिल्ली की एक महिला से इसी तरह से 2.64 लाख रुपये की ठगी की गई जिसके बाद पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सेप्टिक टैंक में गई 3 मजदूरों की जान, जहरीली गैस की वजह से तोड़ा दम

पुलिस जांच में सामने आया कि ठग चोरी किए गए पैसों को सीधे खातों में मंगाने के बजाय उनसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स से महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गिफ्ट कार्ड और सोने के सिक्के खरीदते थे। इन सामानों की डिलीवरी दिल्ली के शाहीन बाग में फर्जी पतों पर कराई जाती थी। शाहीन बाग में एक दुकान पर काम करने वाला शख्स कमीशन के लिए इन पार्सलों को रिसीव कर कोलकाता भेजता था। दिए गए पते से लिंक एक मोबाइल फोन सक्रिय मिला जिसके बाद ट्रैकिंग करते हुए कोलकाता व पश्चिम बंगाल में इस गिरोह के संचालन का सुराग लगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के पास बनने वाले 3 नए रेल कॉरिडोर से यूपी के 10 शहरों को मिलेगा फायदा

चार हिस्सों में बंटा था सिंडिकेट

साइबर टीम ने तकनीकी जांच और डिलीवरी ट्रेल का पीछा करते हुए कोलकाता के खिद्दरपुर से मो. साहिल और मो. रहीम को गिरफ्तार किया। साहिल फर्जी पहचान पर पार्सल लेता था, जबकि रहीम इन गैजेट्स को सस्ते दामों पर ब्लैक मार्केट व विदेशी हैंडलर्स के जरिये ठिकाने लगाता था। पूछताछ के बाद झारखंड के देवघर से मो. मोहसिन और मो. दिलशाद को दबोचा गया। यह सिंडिकेट पूरी तरह से संगठित था। एक टीम कॉल करती थी, दूसरी टीम फोन हैक कर पैसे उड़ाती थी, तीसरी पार्सल रिसीव करती थी और चौथी टीम उन गैजेट्स को बेचकर पैसे नकद में बदलती थी। पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए मामले में आगे की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-चंडीगढ़ रूट के घरौंडा टोल पर अब रुकने की जरूरत नहीं, चलते-चलते कटेगा टोल
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।