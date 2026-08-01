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शराब पिलाकर गला घोंटा फिर पत्थर से कूच दिया, ट्रैक्टर के लिए खूनी बन गया भाई

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में ट्रैक्टर की लालच में छोटा भाई हैवान बन गया। साझेदारी में खरीदे गए ट्रैक्टर को पाने के लिए उसने अपने बड़े भाई का खून कर दिया। आरोपी ने पहले उसे शराब पिलाकर नशे में चूर कर दिया। उसके बाद गला घोंटकर पत्थर से कूच डाला। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद पुलिस।
गाजियाबाद पुलिस।

गाजियाबाद के अध्यात्मिक नगर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास युवक की हत्या का मसूरी पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक साझे में खरीदे ट्रैक्टर के लालच में छोटे भाई ने ही युवक की हत्या की। आरोपी ने पहले भाई को शराब पिलाकर नशे में किया, फिर गला घोंट दिया। इसके बाद पत्थर से सिर व सीने पर ताबड़तोड़ वार कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि 26 जुलाई की सुबह पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चौकीदार ने झाड़ियों में एक व्यक्ति का लहूलुहान शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मृतक के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जबकि उसकी छाती पर खून से सना भारी पत्थर रखा था। स्थानीय लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में मृतक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया। सर्विलांस की मदद से 30 जुलाई को उसकी पहचान थाना मूंढापांडे जिला मुरादाबाद के गांव जंडेल निवासी 42 साल के मोनू सिंह के रूप में हुई।

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मुरादाबाद से आकर दिनभर भाई के साथ रहा

एसीपी के मुताबिक सुखबीर 25 जुलाई को मुरादाबाद से गाजियाबाद पहुंचा और पूरे दिन भाई के साथ रहा। रात में उसने मोनू को अधिक शराब पिलाई और घर चलने का बहाना बनाकर सुनसान स्थान पर ले गया। वहां पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर सिर व सीने पर भारी पत्थरों से कई वार कर मौत की पुष्टि की। वारदात के बाद वह रोडवेज बस से मुरादाबाद लौट गया। साक्ष्यों ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

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रिश्तेदारों की पंचायत में भी नहीं हुआ था समझौता

एसीपी के मुताबिक पूछताछ में सुखबीर ने बताया कि फरवरी 2026 में दोनों भाइयों ने लोन पर ट्रैक्टर खरीदा था। ट्रैक्टर बड़े भाई मोनू के नाम पर था और दोनों उससे मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाते थे। कुछ समय बाद सुखबीर की नीयत बदल गई और वह ट्रैक्टर पर अकेले कब्जा करना चाहता था। इसे लेकर दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा होने लगा। परिवार और रिश्तेदारों ने कई बार पंचायत कर समझौते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद मोनू मुरादाबाद छोड़कर गाजियाबाद के बम्हैटा गांव में रहने लगा।

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ट्रक में चालक का शव मिला

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक के केबिन में चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस की सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से चालक की मौत होने की आशंका जताई है। गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजकुमार भारद्वाज ने मसूरी पुलिस को सूचना दी कि दुहाई से डासना की ओर हापुड़ कट के पास एक ट्रक काफी समय से सड़क किनारे खड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो चालक केबिन की सीट पर बेसुध पड़ा मिला। उसे तत्काल सरकारी एंबुलेंस से सीएचसी डासना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हरदोई जिले के गांव पादरा निवासी मदनपाल पुत्र केदार के रूप में हुई। वह गुजरात से कच्चा धागा लेकर मेरठ जा रहा था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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