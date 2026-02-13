नोएडा में बारात में आए युवक को सड़क पर घसीट कर पीटा, जबरन गाड़ी में ले जाने की कोशिश

Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 08:21 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के छपरौली गांव में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक एक शादी समारोह में आया था, जहां कुछ लोगों ने उससे मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नोएडा के छपरौली गांव में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक एक शादी समारोह में आया था, जहां कुछ लोगों ने उससे मारपीट की। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के छपरौली गांव में 10 फरवरी की रात विवाद के बाद एक युवक को सड़क पर घसीटकर लात-घूसों से बेरहमी से पीटा गया। घटना के तीन दिन बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित से शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है।

वायरल वीडियो एक मिनट 11 सेकेंड का है, जिसे मोबाइल से बनाया गया है। वीडियो में सफेद शर्ट-पैंट पहने एक व्यक्ति जमीन पर गिरा पड़ा है। उसे करीब आधा दर्जन लोग घेरे हुए हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं, एक आदमी लाठी लिए हुए है। वह भी करीब पांच से छह बार उस युवक को मार रहा है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति युवक का कॉलर खींचकर उसे गाड़ी की तरफ ले जा रहा है और बोल रहा है उसे गाड़ी में डालो।

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि घटना 10 फरवरी की रात की छपरौली गांव की है। गांव में एक शादी समारोह था। उसी शादी समारोह में शाहपुर गांव निवासी हिमांशु भी आया था। छपरौली गांव में हिमांशु की मौसी रहती हैं। उन्हीं के परिवार में शादी थी। उसका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। इसके बाद मारपीट हुई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने अब शिकायत दी है, जिस पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

