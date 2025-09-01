दोस्त की बर्थडे पार्टी में युवक ने खुद को गोली मारी, नोएडा की सोसाइटी में देर रात मचा हड़कंप

नोएडा सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में शनिवार देर रात करीब सवा 2 बजे जन्मदिन की पार्टी के दौरान 25 वर्षीय एक युवक ने संदिग्ध हालात में खुद को गोली मार ली। घायल युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

नोएडा एक्सप्रेसवे थानाक्षेत्र के सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में शनिवार देर रात करीब सवा 2 बजे जन्मदिन की पार्टी के दौरान 25 वर्षीय एक युवक ने संदिग्ध हालात में खुद को गोली मार ली। घायल युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में युवक के परिजनों ने अब तक थाने में कोई शिकायत नहीं दी है। हालांकि, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि बुलंदशहर के खानपुर का 25 वर्षीय विक्रम ठाकुर जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में किराये का फ्लैट लेकर दोस्तों के साथ रह रहा है। वह पहले कार चलाता था पर बीते डेढ़ महीने से कोई काम नहीं कर रहा था। जानकारी के मुताबिक शनिवार को विक्रम के एक दोस्त आदर्श की जन्मदिन पार्टी थी। इसमें आठ से दस लोग शामिल हुए, ज्यादातर युवक थे। कुछ सोसाइटी के रहने वाले थे और कुछ बाहरी थे। आदर्श भी सोसाइटी के बाहर का रहने वाला था और शनिवार शाम को विक्रम ठाकुर के फ्लैट पर आया था।

पार्टी रात 2 बजे तक चलती रही। इसी दौरान विक्रम अपने कमरे में गया और पिस्टल से खुद के सिर में गोली मार ली। पार्टी में शामिल दोस्त जब तक उसके पास पहुंचे वह लहूलुहान होकर गिर गया था। आनन-फानन में उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और घायल के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही विक्रम के परिजन बुलंदशहर से नोएडा के लिए रवाना हो गए। डॉक्टरों ने घायल मरीज के लिए अगले 48 घंटे अहम बताए हैं।

पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को हिरासत में तो नहीं लिया है पर जल्द ही पार्टी में शामिल युवकों से पूछताछ करने की बात कह रही है। परिजनों को भी मामले की शिकायत देने के लिए कहा गया है। विक्रम ने खुद को गोली क्यों मारी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस अलग-अलग एंगलों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि घायल अपने दो साथियों के साथ बीते डेढ़ महीने से सोसाइटी में किराए का फ्लैट लेकर रह रहा था।

प्रेमिका से रिश्ता टूटने के बाद परेशान चल रहा था पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि विक्रम का कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद से वह परेशान चल रहा था। यह बात उसने दोस्तों को भी बताई थी। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस इस एंगल की प्रमुखता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि युवक के मोबाइल की भी जांच की जाएगी। संभावना है कि मामले से संबंधित अहम जानकारी मोबाइल में मिलेगी। विक्रम के पास हथियार कहां से आया इसकी भी जानकारी की जा रही है। उसके पास हथियार पहले से था तो पुलिस यह मान कर चल रही है कि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ न कुछ चल रहा था। हथियार लाइसेंसी है या नहीं इसका भी अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है।

पिता की मौत हो चुकी विक्रम के परिवार में उसके अलावा एक भाई और एक बहन है। बहन की शादी हो गई है तथा दूसरा भाई हरियाणा में किसी की जेसीबी चलाता है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी शादी अब तक नहीं हुई है।

दोस्तों की भूमिका भी संदिग्ध मान रही पुलिस इस मामले में पार्टी में शामिल दोस्तों की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने पार्टी में शामिल युवकों से जब अलग-अलग पूछताछ की तो कई के बयान में भिन्नता थी। पुलिस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के माध्यम से पुलिस पार्टी में आने वाले युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। घटना उस समय हुई जब सोसाइटी के ज्यादातर लोग नींद में थे। अचानक से गोली चलने की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग जाग गए। रात में ही घायल को अस्पताल जे जाया गया।

आत्महत्या के पूर्व में सामने आए मामले ● 26 जून 2025 ग्रेटर नोएडा के रायपुर बंगार गांव में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या।

● 11 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में सीआईएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या।

● 17 दिसंबर 2024 ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या।