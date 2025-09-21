ग्रेटर नोएडा: ऑनलाइन ऑर्डर किया मशरूम, भेज दिया चिकन; धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप

युवक ने जोमैटो ऐप के जरिए वेजिटेरियन मशरूम डिश मंगाई थी, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें चिकन (नॉनवेज) निकला। युवक ने कहा कि मैं चिकन नहीं खाता हूं, लेकिन अनजाने में मैंने इसे खा लिया है।

ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-2 में रहने वाले एक युवक को ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा पड़ गया। युवक ने जोमैटो ऐप के जरिए वेजिटेरियन मशरूम डिश मंगाई थी, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें चिकन (नॉनवेज) निकला। युवक ने कहा कि मैं चिकन नहीं खाता हूं, लेकिन अनजाने में मैंने इसे खा लिया है। युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में युवक ने बताया, कल मैंने कैलीफोर्निया ब्रूटो से मशरूम राइस बाउल मंगाया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे चिकन राइस बाउल भेज दिया। युवक ने बताया कि मैंने अनजाने में चिकन खा लिया, जबकि मैं चिकन नहीं खाता हूं। इसमें ऑर्डर आईडी भी सेम है। इसमें चिकन का टैग लगा है। मैं अक्सर मंगाता रहता हूं, मुझे लगा कि बड़ी ब्रांड है, ऐसा नहीं करेगी। इसलिए मैंने इस टैग पर ध्यान नहीं दिया। युवक ने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है।