ग्रेटर नोएडा: ऑनलाइन ऑर्डर किया मशरूम, भेज दिया चिकन; धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप

युवक ने जोमैटो ऐप के जरिए वेजिटेरियन मशरूम डिश मंगाई थी, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें चिकन (नॉनवेज) निकला। युवक ने कहा कि मैं चिकन नहीं खाता हूं, लेकिन अनजाने में मैंने इसे खा लिया है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, आशीष धामा, ग्रेटर नोएडाSun, 21 Sep 2025 09:13 PM
ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-2 में रहने वाले एक युवक को ऑनलाइन खाना मंगवाना महंगा पड़ गया। युवक ने जोमैटो ऐप के जरिए वेजिटेरियन मशरूम डिश मंगाई थी, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें चिकन (नॉनवेज) निकला। युवक ने कहा कि मैं चिकन नहीं खाता हूं, लेकिन अनजाने में मैंने इसे खा लिया है। युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में युवक ने बताया, कल मैंने कैलीफोर्निया ब्रूटो से मशरूम राइस बाउल मंगाया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे चिकन राइस बाउल भेज दिया। युवक ने बताया कि मैंने अनजाने में चिकन खा लिया, जबकि मैं चिकन नहीं खाता हूं। इसमें ऑर्डर आईडी भी सेम है। इसमें चिकन का टैग लगा है। मैं अक्सर मंगाता रहता हूं, मुझे लगा कि बड़ी ब्रांड है, ऐसा नहीं करेगी। इसलिए मैंने इस टैग पर ध्यान नहीं दिया। युवक ने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है।

वीडियो बना रहे युवक ने कहा, ये लोग किसी धर्म के साथ ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं। नवरात्र शुरू होने वाले हैं। कल ये भैया मंदिर से आए थे, थोड़ा देर हो गई। इसलिए इन्होंने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और इनको ये सब खाना पड़ा। वीडियो में युवक ने बताया कि वह शाकाहारी है। इस घटना से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच कर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।