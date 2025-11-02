Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsyoung man died under suspicious circumstances inside car while he was on his way home to cast his vote
दिल्ली में कार के अंदर संदिग्ध हालत में युवक की मौत, बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहा था घर

दिल्ली में कार के अंदर संदिग्ध हालत में युवक की मौत, बिहार चुनाव में वोट डालने के लिए जा रहा था घर

संक्षेप: दिल्ली के आनंद विहार जीआरपी थाना इलाके में शुक्रवार शाम एक कार में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जीआरपी पुलिस संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

Sun, 2 Nov 2025 09:57 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के आनंद विहार जीआरपी थाना इलाके में शुक्रवार शाम एक कार में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जीआरपी पुलिस संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज करके जांच कर रही है। शुरुआती जांच में कार में फंसने और दम घुटने के चलते मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और परिजन शव लेकर बिहार रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह साफ हो सकेगा।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। वह मूलरूप से बिहार के पूर्णिया के गांव बकरा का रहने वाला था। करीब पांच महीने पहले उसकी शादी हुई थी। बिहार चुनाव में उसके गांव में 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी जिस वजह से वह अपने चचेरे भाई मुजाहिद के साथ 31 अक्टूबर को बिहार जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। अगले दिन यानि एक नवंबर तड़के करीब चार बजे परिजनों को रेलवे पुलिस की तरफ से जावेद की मौत की सूचना मिली।

रेलवे पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि शुक्रवार देर शाम आनंद विहार रेलवे यार्ड में खड़ी कार में एक शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को कार के गेट खोलने वाले लीवर अंदर से टूटे मिले। शव पर कोई चोट का निशान नहीं थे। जांच में पता चला कि कार रेलवे के एक कर्मचारी की है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में रेलवे अधिकारी शुक्रवार सुबह कार को बिना लॉक किए जल्दबाजी में कार खड़ी करने के बाद कार्यालय की ओर जाते दिखे। उसके बाद जावेद कार की डिक्की खोलकर उसकी जांच करता हुआ और उसके ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता दिखाई दिया और फिर वह पीछे की सीट पर चला गया।

इसी बीच दोपहर में रेलवे अधिकारी का स्टाफ उनकी कार से लंच लेने आया और फ्रंट सीट पर रखा लंच बॉक्स लेकर जाते हुए कार को लॉक कर दिया। इसके बाद दो करीब दो बजे से सवा तीन बजे तक जावेद लगातार कार के अंदर से निकलने की कोशिश करता रहा। फिर कोई हरकत कार के अंदर दिखाई नहीं दी है। शाम करीब 5.34 बजे पीड़ित जब कार लेकर निकलने के लिए पहुंचे तो पीछे के सीट पर शव मिला। इसके बाद मामले की सूचना जीआरपी को दी गई। जीआरपी ने उसके आधार कार्ड व अन्य कागजातों की मदद से उसकी पहचान की और उसके बाद मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल परिजन शव लेकर बिहार के लिए रवाना हो गए हैं।

Delhi News Delhi News In Hindi
