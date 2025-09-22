आप नहीं बचेंगे, चाहे मॉरिशस जाकर छिपें या कनाडा...; ज्ञानेश कुमार से आप नेता सौरभ भारद्वाज

आप नेता ने कहा, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन सरकार बदली; मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप नहीं बचेंगे। मॉरिशस में जाकर छिपे या कनाडा में।

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जोरदार हमला बोला है। आप नेता ने कहा, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन सरकार बदली; मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप नहीं बचेंगे। मॉरिशस में जाकर छिपे या कनाडा में।

राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी और डिलीशन के लगाए गए कथित आरोपों पर सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा- ये बेहद गंभीर बात है। वोट चोरी की इन्वेस्टिगेशन पहले तो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार साहब को करनी चाहिए। लेकिन, वो नहीं कर रहे हैं। आप नेता ने दावा करते हुए कहा, क्योंकि उन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि वोट चोरी पर आंख बंद कर सकें।

खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी स्टेट की सरकार की सीआईडी अगर जांच करना चाह रही है। उन लोगों तक पहुंच रही है कि वो कौन लोग थे, जो झूठी डिलीशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोक रहे हैं। हो सकता है कि पीछे से सबूत नष्ट करने की कोशिश भी चल रही हो। इन्वेस्टिगेशन को रोकना भी कानूनी अपराध है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। आज सरकार भाजपा की है तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे। लेकिन, जिस दिन सरकार बदली, मैं ज्ञानेश कुमार को बताना चाहूंगा कि आप नहीं बचेंगे। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि आप मॉरिशस में जाकर छिपें या फिर कनाडा में जाकर छिपें, इस देश का कानून आपको ढूंढ निकालेगा।