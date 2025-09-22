You will not be spared, whether you hide in Mauritius or Canada, AAP leader Saurabh Bhardwaj to Gyanesh Kumar आप नहीं बचेंगे, चाहे मॉरिशस जाकर छिपें या कनाडा...; ज्ञानेश कुमार से आप नेता सौरभ भारद्वाज, Ncr Hindi News - Hindustan
आप नहीं बचेंगे, चाहे मॉरिशस जाकर छिपें या कनाडा...; ज्ञानेश कुमार से आप नेता सौरभ भारद्वाज

आप नेता ने कहा, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन सरकार बदली; मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप नहीं बचेंगे। मॉरिशस में जाकर छिपे या कनाडा में।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 03:12 PM
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जोरदार हमला बोला है। आप नेता ने कहा, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन सरकार बदली; मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप नहीं बचेंगे। मॉरिशस में जाकर छिपे या कनाडा में।

राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी और डिलीशन के लगाए गए कथित आरोपों पर सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा- ये बेहद गंभीर बात है। वोट चोरी की इन्वेस्टिगेशन पहले तो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार साहब को करनी चाहिए। लेकिन, वो नहीं कर रहे हैं। आप नेता ने दावा करते हुए कहा, क्योंकि उन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि वोट चोरी पर आंख बंद कर सकें।

खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी स्टेट की सरकार की सीआईडी अगर जांच करना चाह रही है। उन लोगों तक पहुंच रही है कि वो कौन लोग थे, जो झूठी डिलीशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोक रहे हैं। हो सकता है कि पीछे से सबूत नष्ट करने की कोशिश भी चल रही हो। इन्वेस्टिगेशन को रोकना भी कानूनी अपराध है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। आज सरकार भाजपा की है तो ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे। लेकिन, जिस दिन सरकार बदली, मैं ज्ञानेश कुमार को बताना चाहूंगा कि आप नहीं बचेंगे। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि आप मॉरिशस में जाकर छिपें या फिर कनाडा में जाकर छिपें, इस देश का कानून आपको ढूंढ निकालेगा।

आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की अलंद विधानसभा सीट पर करीब 6 हजार वोट डिलीट होने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर भी हमला किया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले को गलत बताया था और कहा कि उसने सही कार्रवाई की थी।