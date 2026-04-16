आपके साथ निष्पक्ष बर्ताव होगा; प्रियदर्शिनी मट्टू केस में सजा काट रहे दोषी को HC ने क्यों दिया ऐसा आश्वासन
कोर्ट ने कहा, 'मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। उसने जो किया वह गलत था और सिस्टम ने उसे सजा दी। उसे उम्रकैद मिली। अपराध बहुत जघन्य था। लेकिन हम क्या करें? क्या हम किसी इंसान को इस तरह हमेशा के लिए कैद में रखें?'
दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू रेप और हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समय पूर्व रिहाई के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष सिंह को आश्वासन दिया कि समय से पहले उसकी रिहाई के मामले में उसके साथ निष्पक्ष बर्ताव किया जाएगा। वहीं सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बोर्ड तथ्यों की बजाय जनता की राय के आधार पर फैसले ले रहा है।
जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसका अपराध बहुत ही जघन्य था और मृतक के परिवार को कभी न भरने वाला नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सजा समीक्षा बोर्ड समय से पहले आपकी रिहाई की अर्जियों पर उसी तरह फैसला कर रहा है, जैसे आंखों पर पट्टी बांधे हुए 'लेडी जस्टिस' (न्याय की देवी) करती हैं। जज ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, ‘चूंकि आप एक बेहद अलोकप्रिय व्यक्ति हैं और आपका नाम सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोर्ड आपकी अर्जी खारिज कर रहा है। यह तरीका सही नहीं है।’
समय से पहले सुनवाई की मांग मानी, 20 अप्रैल की दी तारीख
कोर्ट ने बताया कि उसके पास SRB द्वारा दोषियों की समय से पहले रिहाई की अर्जियां खारिज किए जाने से जुड़े कई और मामले भी आए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सिंह की अर्जी को भी उन मामलों के साथ 20 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। कोर्ट सिंह की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने समय से पहले रिहाई से जुड़ी अपनी मुख्य अर्जी पर सुनवाई की तारीख 18 मई से पहले करने की मांग की थी।
वकील ने कहा- वह हिरासत में 31 साल में बिता चुके
दोषी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने दलील दी कि सिंह हिरासत में 31 साल बिता चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हाई कोर्ट ने सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी खारिज किए जाने के मामले में एक विस्तृत फैसला सुनाया था, इसके बावजूद SRB ने उन्हीं आधारों पर सिंह की अर्जी को फिर से खारिज कर दिया।
तंदूर कांड और जेसिका लाल केस का भी उदाहरण दिया
जस्टिस भंभानी ने कहा कि इससे भी ज्यादा बुरे मामले मौजूद हैं, जिनमें दोषियों को एक वक्त के बाद रिहा कर दिया गया। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तंदूर कांड के दोषी सुशील कुमार शर्मा को 23 साल की सजा के बाद रिहा कर दिया गया। जेसिका लाल हत्याकांड के मामले में भी दोषी को भी बाद में रिहा कर दिया गया था। आगे उन्होंने सवाल किया, 'सुधार नाम की भी कोई चीज होती है। एक व्यक्ति 31 साल से हिरासत में है, वह ओपन जेल में रह रहा है। हम किसी व्यक्ति को इस तरह कब तक बंद रख सकते हैं?'
'SRB बस खारिज करता जा रहा अर्जियां'
न्यायाधीश ने आगे कहा, ' ऐसा लग रहा है कि SRB अपराध की जघन्यता के आधार पर बस अर्जियां खारिज करता जा रहा है, जबकि उसे इसके विपरीत सिफारिशें मिली थीं। आपके साथ निष्पक्ष बर्ताव किया जाएगा। मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, उसी के मुताबिक आपके साथ बर्ताव किया जाएगा।' अपनी अर्जी में संतोष कुमार सिंह ने SRB के 27 नवंबर, 2025 के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें समय से पहले उनकी रिहाई की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
मट्टू के भाई के वकील ने किया अर्जी का विरोध
उधर मट्टू के भाई के वकील ने सुनवाई की तारीख निर्धारित तिथि से पहले करने की अर्जी का विरोध किया और कहा कि दोषी ने एक बहुत ही गंभीर अपराध किया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सिंह को उनके अपराध के लिए सजा दी जा चुकी है, और पूछा कि क्या उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। उसने जो किया वह गलत था और सिस्टम ने उसे सजा दी। उसे उम्रकैद मिली। अपराध बहुत जघन्य था। लेकिन हम क्या करें? क्या हम किसी इंसान को इस तरह हमेशा के लिए कैद में रखें?'
1996 में रेप के बाद कर दी गई थी मट्टू की हत्या
बता दें कि 25 साल की प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ जनवरी 1996 में रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट सिंह को 3 दिसंबर 1999 को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2006 को इस फैसले को पलट दिया, उसे रेप और मर्डर का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।
पूर्व IPS अधिकारी के बेटे ने की वारदात
एक पूर्व IPS अधिकारी के बेटे सिंह ने हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई अपनी सजा और मौत की सजा को चुनौती दी थी। अक्टूबर 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की सजा को बरकरार रखा, लेकिन उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। 1 जुलाई 2025 को, हाई कोर्ट ने SRB के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए SRB को वापस भेज दिया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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