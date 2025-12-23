आपको मोटी चमड़ी का होना चाहिए; तिरुपति लड्डू विवाद में YSR कांग्रेस नेता से ऐसा क्यों बोला HC

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद से जुड़े एक मानहानि मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद से जुड़े एक मानहानि मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यह याचिका YSR कांग्रेस पार्टी के नेता और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और उनकी पत्नी की ओर से दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर कई मीडिया संस्थानों को समन जारी किया है।

सुब्बा रेड्डी ने उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ याचिका दायर की है जिन्होंने उन पर लड्डू प्रसादम के लिए घी की खरीद में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने मानहानिकारक आर्टिकल हटाने और 10 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बंसल ने टिप्पणी की कि चूंकि याचिकाकर्ता एक राजनेता हैं और उच्च सार्वजनिक पदों पर रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सहनशील होना चाहिए।

वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने वाई.वी. सुब्बा रेड्डी का पक्ष रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मीडिया रिपोर्टिंग के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह सब मेरे (रेड्डी के) इशारे पर हुआ। उन्होंने जांच पूरी होने से पहले ही मुझे फांसी पर लटका दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स ने गलत तरीके से यह धारणा बनाई कि रेड्डी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और रिश्वतखोरी में शामिल रहे, जबकि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है।