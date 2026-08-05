यह बहाना बनाकर नहीं बच सकते आप, तुरंत दर्ज करें FIR; दिल्ली पुलिस पर भड़का कोर्ट
इस मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए अदालत ने मंदिर मार्ग थाना प्रभारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने और 13 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई है और स्पष्ट किया है कि शुरुआती स्तर पर सबूतों की कमी या गवाहों के बयानों में विरोधाभास का बहाना बनाकर पुलिस किसी भी अपराध में मुकदमा दर्ज करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि की अदालत ने यह रुख NDMC की एक महिला कर्मचारी द्वारा सहकर्मियों पर लगाए गए गंभीर उत्पीड़न और जातिसूचक टिप्पणियों के मामले में अपनाया, साथ ही मंदिर मार्ग थाना पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करते हुए तुरंत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला NDMC के गोल मार्केट स्थित कार्यालय में तैनात एक महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ा है। पीड़िता की वकील काजल सिंघल ने अदालत को बताया कि अगस्त 2024 से मार्च 2025 के दौरान उसके साथ काम करने वाले 7-8 सहकर्मियों ने उसकी जाति का पता चलने के बाद लगातार उसके खिलाफ अपमानजनक और जातिसूचक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। साथ ही दफ्तर के अन्य कर्मचारियों के सामने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया।
उच्च अधिकारियों ने नहीं सुना, पुलिस ने भी टाल दिया
वकील ने बताया कि जब पीड़िता ने इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, तो उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उसके खिलाफ ही मामला बनाकर उस पर विभाग छोड़ने का दबाव बनाया। इसके बाद जब महिला अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंची, तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। पुलिस का तर्क था कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हैं, सहकर्मियों ने इन आरोपों को खारिज किया है और गवाहों ने जातिसूचक बयान की पुष्टि नहीं की है।
अदालत ने बताया- शुरुआती जांच क्यों होती है
हालांकि, अदालत ने पुलिस के इस रवैये को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शुरुआती जांच केवल यह देखने के लिए होती है कि अपराध हुआ है या नहीं, न कि यह जांचने के लिए कि पीड़िता के पास सबूत कितने पक्के हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गवाहों का मुकरना या वीडियो सबूत न होना, जांच और ट्रायल का विषय है, लेकिन इसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने तुरंत FIR दर्ज करने और रिपोर्ट देने को कहा
इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने मंदिर मार्ग थाना प्रभारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने और 13 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।