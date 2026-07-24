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सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर क्या बोले दीपके, साहस और त्याग को सलाम किया

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के असाधारण साहस और त्याग की तारीफ की। वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद दीपके ने कहा कि आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की अंतरात्मा को जगाने का काम किया। आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है।

wangchuk and dipke
wangchuk and dipke

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को सोनम वांगचुक की 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म होने पर कहा कि उनकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है। दीपके ने उनके असाधारण साहस और त्याग की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा लेह-लद्दाख की सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मेदांता अस्पताल में 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त की।

26 दिनों के बाद भूख हड़ताल खत्म की

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में दीपके ने कहा कि हमें राहत और खुशी है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सर, आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया। आपकी जान इस देश के लिए बहुत कीमती है। दीपके ने आगे कहा कि जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।

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किसी भी तरह की हिंसा न होने दें

एक्स पर एक पोस्ट में सोनम वांगचुक ने कहा कि यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है। वांगचुक ने कहा कि अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह तथा लेह-लद्दाख की शीर्ष संस्था के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले, अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें और इसे लेकर बहुत सतर्क रहें।

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आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 24 जुलाई को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में ‘हर जिला, एक दिन, एक मांग’ के नारे के साथ सभाओं और विरोध-प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में शामिल होने वाले लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों-युवाओं की मांगों को पढ़ेंगे और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों, अभिभावकों के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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