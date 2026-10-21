सौरभ दास और आशुतोष रांका को HC ने कहा- आप Gen Z नहीं, ‘विदेश की आग’ पर भी बोले जज साहब
दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
राहत पाने की उम्मीद में दिल्ली हाई कोर्ट गए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को नियमों के उल्लंघन पर खूब सुनाया गया। अदालत ने उन्हें यह भी कहा कि वे ‘जेन जी’ नहीं हैं। सीजेपी नेताओं को स्पेशल एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट की अदालत की कार्यवाही तक इंतजार करने की सलाह देते हुए अदालत ने सीधे हाई कोर्ट आने पर सवाल उठाया। वहीं, पीस बॉन्ड के उल्लंघन पर नसीहत देते हुए यह भी जिक्र किया कि देश के बाहर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह आगजनी की जा रही है। अदालत से मिली नसीहत, फटकार के बाद सीजेपी नेताओं ने याचिका वापस ले ली।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि जब मामला आज एसईएम कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है, तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख क्यों किया। हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि वे दोपहर 2 बजे एसईएम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान क्या होता है, उसे देखें और फिर अपने लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करें। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि मान लीजिए कि शाम 4 बजे तक फैसला आपके पक्ष में आ जाता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, तो आप पुनरीक्षण अदालत और फिर इस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि, सीजेपी के वकील ने बार-बार हाई कोर्ट में ही सुनवाई और राहत की अपील की।
अदालत ने सीजेपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिक चिमनी को याद दिलाया कि उनके मुवक्किल ने बेल बॉन्ड का उल्लंघन किया है और इसके लिए बीएनएसएस में कार्रवाई का प्रावधान है। जस्टिस प्रसाद ने कहा, '11 अक्टूबर को जब आपका बेल बॉन्ड स्वीकार किया गया, श्योरिटीज दिया गया और जब बेल बॉन्ड तोड़ा जाता है तो बीएनएसएस में कार्रवाई का प्रावधान है। प्रक्रिया का पालन करने की बजाय, वे आपको नोटिस देकर आपके प्रति अधिक उदारता दिखा रहे हैं।'
अदालत ने कहा- हम देख रहे देश के बाहर क्या हो रहा है
अदालत ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को पहले ही बंद किए जा चुके जंतर-मंतर जाने को लेकर फटकार भी लगाया और विदेशों में हो रही हिंसक घटनाओं का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि आपने बेल बॉन्ड दिया और इसके बाद फिर जंतर-मंतर गए जिसे पहले डीनोटिफाई किया जा चुका था। डिनोटिफाई करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। नोटिफिकेशन पर स्टे नहीं लगा है, आप वहां जाते हैं और कदम उठाते हैं। गलत या सही, आप वहां गए। जब आप जाते हैं और बैरिकेड तोड़ते हैं, 10-20 और लोगों के जाकर धारा 164 तोड़ने की संभावना बहुत हो जाती है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके नियंत्रण में ना हों और गड़बड़ी करें।
जज ने कहा, ‘हम देख रहे हैं कि हमारे देश के बाहर क्या हो रहा है। जो एक छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था अब आगजनी, लूटपाट में बदल गया। आपने शांतिपूर्ण कहकर कुछ शुरू किया। मुद्दा यह है कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसी उद्देश्य के लिए आप पुलिस से अनुमति लेते हैं। पुलिस की अनुमति सिर्फ आपको रोकने के लिए नहीं है। यह इसलिए भी जरूरी है कि अवांछित लोगों को आपके बीच घुसने से रोका जा सके जो आपका नाम खराब करेंगे।’
आप जेन जी नहीं हो: दिल्ली हाई कोर्ट
सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अदालत ने 'जेन जी' आंदोलन चला रहे सौरभ दास और आशुतोष रांका को 'जेन जी' मानने से इनकार किया। अदालत ने कहा, 'यदि आप जोर दे रहे हैं तो बहस पर आइए। आपकी उम्र कितनी है?' चिमनी ने कहा, 'सौरभ 27 साल के हैं और आशुतोष 32।' इस पर अदालत ने कहा, 'तब आप जेन जी नहीं हैं। जेन जी क्या है?' अदालत को बताया गया कि 1997 के बाद जन्मे लोग जेन जी कहलाते हैं। अदालत ने फिर कहा तो तब आप जेन जी नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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