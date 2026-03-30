आपको अपनी प्रतिष्ठा से लगाव नहीं है, अनिरुद्ध आचार्य से ऐसा क्यों बोला दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य को बड़ी राहत देते हुए उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' के संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने कुछ बयानों के विवादास्पद वीडियो क्लिप वायरल होने और उनके नाम पर डीपफेक सामग्री फैलाए जाने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य को बड़ी राहत देते हुए उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' के संरक्षण के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने कुछ बयानों के विवादास्पद वीडियो क्लिप वायरल होने और उनके नाम पर डीपफेक सामग्री फैलाए जाने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान अनिरुद्धाचार्य के वकील द्वारा मामला उठाते ही जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सवाल किया कि जब वह वृंदावन में हैं तो वकील दिल्ली हाई कोर्ट क्यों आए हैं। वकील के जवाब देने ही वाले थे कि जज ने कहा, विवादित सामग्री मंगल ग्रह पर भी है, शायद बृहस्पति ग्रह पर भी। ये वेबसाइटें कहां से सुलभ हैं? यहां इन्हें कौन देख रहा है?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने दलील दी कि अनिरुद्धाचार्य के ज्यादातर दर्शक दिल्ली में रहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, यहीं क्यों? हमें बताइए कि कहीं और जाने में इतनी क्या समस्या है? वहां क्यों नहीं? आपका अधिकार क्षेत्र पूरी दुनिया में है, जिसमें तिंबक्तू भी शामिल है। तिंबक्तू क्यों नहीं? कृपया हमें बताइए। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट कोई आदेश पारित करता है, तो क्या गूगल और अन्य कंपनियां उसका पालन नहीं करेंगी? क्या इलाहाबाद और लखनऊ की अदालतें ऐसा नहीं करेंगी? जब वकील ने जवाब दिया कि उनके बिजनेस दिल्ली में स्थित हैं, तो जज ने कहा, ओह, आपके पास कंपनियां भी हैं?
'आप ह इच्छा से ऊपर हैं'
याचिका में कहा गया था कि उनके वीडियो का इस्तेमाल सट्टेबाजी और गेमिंग वेबसाइटों पर किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस तुषार राव गेडेला ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर कई कड़े सवाल पूछे। जस्टिस गेडेला ने एक सलाह देते हुए कहा, आपको इन सब से ऊपर होना चाहिए। आप आलोचना, पहचान से परे हैं। आप हर इच्छा से ऊपर हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा से लगाव नहीं है। है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर है, तो यह आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होगा।
वकील ने कोर्ट को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक के जरिए उनके चेहरे का इस्तेमाल कर ऐसे बयान दिखाए जा रहे हैं जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं। इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने माना कि तकनीकी दुरुपयोग एक गंभीर मुद्दा है और अनिरुद्धाचार्य के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित कर दिया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें