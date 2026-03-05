Hindustan Hindi News
पाकिस्तान को बीमारी और कपिल देव को डॉक्टर बताकर सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पर कसा तंज

Mar 05, 2026 04:28 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यहां उन्होंने पाकिस्तान की तुलना बीमारी से और भारत के जाने-माने क्रिकेटर कपिल देव की तुलना डॉक्टर से करते हुए पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है। इसके साथ ही पहले की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पांच मार्च को ग्रेटर नोएडा में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तुलना बीमारी से और भारत के जाने-माने क्रिकेटर कपिल देव की तुलना डॉक्टर से करते हुए पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है। इसके साथ ही पहले की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- "पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया।"

कपिल देव के होंने से पाकिस्तान आधा मैच हार जाती

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा- डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय सही होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए। डॉक्टर का अच्छा व्यवहार, मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। जैसे- जब कपिल देव भारत की क्रिकेट टीम के रूप में या एक कैप्टन के रूप में भारतीय टीम को लीड करते थे, तो हमारी विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैंच वहीं से हार जाती थी।

पाकिस्तान की तुलना बीमारी से करके क्या बोले सीएम

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा- आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें, तो यह मानकर चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के होने से बीमारी पाकिस्तान की आधी हार वैसे ही हो जाए डॉक्टर को देखकर। स्वाभाविक रूप से आधी बीमारी डॉक्टर के व्यवहार और उनके द्वारा दी जाने वाली राय से ठीक हो जाए, तो फिर बाकी तो डॉक्टर की दवा भी है और दुआ भी है। दोनों एक साथ काम करते हैं। डॉक्टर को दुआ मिलती है और मरीज को दवा, जिससे दोनों को लाभ मिलता है।

पहले था 'एक जिला, एक माफिया' अब...

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने बीती सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने बीती सरकार के समय होने वाले माफिया राज पर बोलते हुए कहा- पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया। अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज है। आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा- अस्पताल शुरू होने से एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

