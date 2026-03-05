पाकिस्तान को बीमारी और कपिल देव को डॉक्टर बताकर सीएम योगी ने पड़ोसी मुल्क पर कसा तंज
यहां उन्होंने पाकिस्तान की तुलना बीमारी से और भारत के जाने-माने क्रिकेटर कपिल देव की तुलना डॉक्टर से करते हुए पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है। इसके साथ ही पहले की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पांच मार्च को ग्रेटर नोएडा में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तुलना बीमारी से और भारत के जाने-माने क्रिकेटर कपिल देव की तुलना डॉक्टर से करते हुए पड़ोसी मुल्क पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है। इसके साथ ही पहले की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- "पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया।"
कपिल देव के होंने से पाकिस्तान आधा मैच हार जाती
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा- डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली राय सही होनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए। डॉक्टर का अच्छा व्यवहार, मरीज की आधी से अधिक बीमारी को समाप्त कर देता है। जैसे- जब कपिल देव भारत की क्रिकेट टीम के रूप में या एक कैप्टन के रूप में भारतीय टीम को लीड करते थे, तो हमारी विरोधी पाकिस्तान की टीम आधा मैंच वहीं से हार जाती थी।
पाकिस्तान की तुलना बीमारी से करके क्या बोले सीएम
इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा- आप बीमारी की तुलना पाकिस्तान से कर लें, तो यह मानकर चलिए कि डॉक्टर कपिल देव के होने से बीमारी पाकिस्तान की आधी हार वैसे ही हो जाए डॉक्टर को देखकर। स्वाभाविक रूप से आधी बीमारी डॉक्टर के व्यवहार और उनके द्वारा दी जाने वाली राय से ठीक हो जाए, तो फिर बाकी तो डॉक्टर की दवा भी है और दुआ भी है। दोनों एक साथ काम करते हैं। डॉक्टर को दुआ मिलती है और मरीज को दवा, जिससे दोनों को लाभ मिलता है।
पहले था 'एक जिला, एक माफिया' अब...
अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने बीती सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने बीती सरकार के समय होने वाले माफिया राज पर बोलते हुए कहा- पहले माफिया के सामने सरकार नतमस्तक थी। एक जिला, एक माफिया। अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज है। आज उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा- अस्पताल शुरू होने से एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
