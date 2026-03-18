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नोएडा एयरपोर्ट के पास गरजा CM योगी का बुलडोजर! 350 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त; क्या थी वजह

Mar 18, 2026 11:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा है। यहां करीब 350 करोड़ रुपए कीमत की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास गरजा CM योगी का बुलडोजर! 350 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा मुक्त; क्या थी वजह

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बुलडोजर चलाया। इस अभियान में करीब 70 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब तीन सौ पचास करोड़ रुपये बताई जा रही है।

क्यों गरजा बुलडोजर

प्रशासन ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि, कल प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई एयरपोर्ट क्षेत्र में बढ़ते अवैध कब्जों और कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए की गई। अधिकारियों के अनुसार, दयानतपुर गांव समेत आसपास के इलाकों में बाहरी लोगों ने अवैध रूप से जमीन खरीदकर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया था, जिसे जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया गया। प्रशासन की यह कार्रवाई केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ी 60 मीटर चौड़ी कनेक्टिविटी रोड आसपास के सेक्टरों में भी अवैध कब्जों को हटाया गया, ताकि भविष्य में यातायात और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।

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एयरपोर्ट बनने के कारण बढ़ रहे दाम

यह पूरा अभियान यमुना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। दरअसल, एयरपोर्ट परियोजना के चलते इस क्षेत्र में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, तेज़ी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारणों से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनियां काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

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सैकड़ों करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त

यमुना प्राधिकरण पहले भी कई बार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर, सैकड़ों करोड़ की जमीन मुक्त करा चुका है। इस कार्रवाई के बाद एयरपोर्ट परियोजना के आसपास सरकारी जमीन सुरक्षित होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी,अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर लगाम लगेगी। कुल मिलाकर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीन पर कब्जा हटाने की यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की सख्ती दिखाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ और बड़े अभियान देखने को मिल सकते हैं।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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