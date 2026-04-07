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CM योगी के नाम से PM को फर्जी पत्र लिख मांगा था BJP का टिकट, कोर्ट ने जालसाज को ठहराया दोषी

Apr 07, 2026 01:48 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से फर्जीवाड़े के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी शिवाजी यादव को दोषी ठहराया है।  

CM योगी के नाम से PM को फर्जी पत्र लिख मांगा था BJP का टिकट, कोर्ट ने जालसाज को ठहराया दोषी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फर्जीवाड़े के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी शिवाजी यादव को दोषी ठहराया है। अदालत ने पाया कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से एक फर्जी आधिकारिक पत्र तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था ताकि साल 2019 के उत्तर प्रदेश उप-चुनाव में खुद के लिए भाजपा का टिकट हासिल किया जा सके।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने फैसले में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 465 और 471 के तहत दोषी करार दिया। मामले के अनुसार, 10 जून 2019 की तारीख वाले एक कथित पत्र में लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से शिवाजी यादव को भाजपा का टिकट देने की सिफारिश की गई थी। जांच में यह पत्र पूरी तरह फर्जी पाया गया, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस डिस्पैच नंबर का इस्तेमाल फर्जी पत्र में किया गया, उसी नंबर से वास्तव में मुख्यमंत्री कार्यालय से विदेश मंत्रालय को एक असली पत्र जारी हुआ था। इससे स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने आधिकारिक दस्तावेज का स्वरूप देने के लिए जानबूझकर हेरफेर किया।

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लिखावट से हुई आरोपी की पहचान

अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर साबित किया कि फर्जी पत्र के कई हिस्से जैसे तारीख, डिस्पैच नंबर और लिफाफे का विवरण आरोपी की ही लिखावट में थे। फॉरेंसिक जांच और गवाहों की गवाही से भी यह स्पष्ट हुआ कि पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी नहीं हुआ था और उस पर योगी आदित्यनाथ के असली हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अलावा, पत्र और लिफाफे पर दर्ज मोबाइल नंबर भी आरोपी से जुड़े पाए गए। लोकेशन डेटा के अनुसार, पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जाने के समय आरोपी जौनपुर के बदलापुर में मौजूद था।

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आरोपी की दलील खारिज

हालांकि, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाए जाने का दावा किया और यह भी दलील दी कि मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जालसाजी के अपराध में केवल हस्ताक्षर की पुष्टि ही जरूरी नहीं होती, बल्कि दस्तावेज के किसी भी हिस्से को धोखा देने की मंशा से गढ़ना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने माना कि अभियोजन ने घटनाओं की पूरी श्रृंखला संदेह से परे साबित कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के नाम का इस तरह दुरुपयोग सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है और इसे किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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