योगेंद्र यादव ने प्रशांत भूषण की रेजीम चेंज वाली बात को नकारा, कहा- जनता नहीं चाहती ऐसा
प्रशांत भूषण की ओर से कही गई रेजीम चेंज की बात पर मचे घमासान के बीच उनके पुराने साथी योगेंद्र यादव ने कहा है कि जनता के बीच अभी ऐसी मांग नहीं है और अति उत्साह से फायदे की बजाय नुकसान होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मंच पर कई बार दिख चुके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव अपनेसाथी प्रशांत भूषण की 'रेजीम चेंज' वाली बात से सहमत नहीं हैं। यादव ने प्रशांत भूषण समेत-नेहा बोरा समेत उन तमाम लोगों को आईना दिखा दिया है जो चाहते हैं कि सड़क पर आंदोलन के जरिए देश में सत्ता परिवर्तन हो। कभी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता रहे योगेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषण और चुनावी गणित की जटिलताओं को आसानी से समझाने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी आंदोलन के नेता को जनता से बस एक कदम आगे रहकर अगुआई करनी चाहिए और मांगें वहीं होनी चाहिए जिसकी आवाज जनता से आ रही है।
हाल ही में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसआईआर और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को रेजीम चेंज की लड़ाई बताया था। इसके अलावा सीजेपी के साथ कदम ताल कर रहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएशन की प्रमुख नेहा बोरा ने भी बांग्लादेश के उस हिंसक जेन जी प्रोटेस्ट को रास्ता दिखाने वाला बताया है जिसके जरिए पड़ोसी मुल्क में तख्तापलट किया गया। भाजपा ने जहां इन नेताओं की बातों को लपक आंदोलन के उद्देश्यों पर सवाल खड़े किए तो सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके बार-बार सफाई देकर डैमेज कंट्रोल में जुए गए। उन्होंने कहा कि गांधी के रास्ते पर चलकर उनकी मांग सिर्फ निष्पक्ष चुनाव की है, सत्ता परिवर्तन की नहीं।
सड़क पर चलने वाले की राय हम से अलग: योगेंद्र यादव
इस बीच योगेंद्र यादव ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नेताओं को अपनी तरफ से इस तरह की मांगें उठाने से बचना चाहिए, जो जनता की आवाज नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम जैसे हार्डकोर पॉलिटिकल लोगों की राय से दुनिया में परिवर्तन होते तो दो साल पहले हो जाना चाहिए था, एक साल पहले हो जाना चाहिए था। क्यों?' क्योंकि सड़क पर चलने वाला आम व्यक्ति हमारी राय से उस तरह सहमत नहीं था जो हम होना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार पॉलिटिकल जजमेंट की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि मेरी ये राय है, सड़क पर चलती महिला की ये राय है। मेरी राय से भिन्न है। मेरी और उसकी राय का जो एलसीएम कॉमन पॉइंट है मैं अपनी बात को वहां तक सीमित रखता हूं। पॉलिटिकल जजमेंट इसमें होता है।'
अति उत्साह में फायदे की बजाय नुकसान: यादव
सीजेपी के आंदोलन में कई बार सक्रियता से शामिल दिखे योगेंद्र यादव ने कहा, 'किसी आंदोलन का घोषित उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह एक पॉलिटिकल जजमेंट का मामला है, जिसमें आप अपनी नहीं, जनता की राय को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि आंदोलन में आज जो ऊर्जा है वह इस वजह से है क्योंकि मामला पॉलिटिकल पार्टियों और हार्डकोर पॉलिटिकल संगठनों के बाहर निकल आया है। साधारण लोग जुड़ रहे हैं। मैं बार-बार अपने तमाम साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि उस साधारण व्यक्ति की बात सुनिए। अपने अतिउत्साह में हम करेंगे तो इससे आंदोलन को फायदे की बजाय नुकसान होता है।'
'जनता में आज रेजीम चेंज की मांग नहीं'
योगेंद्र यादव ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में जनता रेजीम चेंज की मांग करे, लेकिन आज ऐसी मांग नहीं है। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि आज जो साधारण व्यक्ति कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बस निष्पक्ष चुनाव करवा दो, उसमें बीजेपी जीते तो जीत जाए, हारे तो हारे, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराओ। यदि अगले छह महीने तक यह आंदोलन चला और निष्पक्ष चुनाव का रत्ती भर मामला ना मिला। यूपी का चुनाव हुआ और वह साधारण व्यक्ति कहता है कि यार सबकुछ मांगकर देख लिया देखो निष्पक्ष चुनाव कराने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ करने को नहीं। यदि सड़क पर खड़े उस व्यक्ति को लगे कि सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। उस दिन आपको और मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा यह आंदोलन खुद रेजीम चेंज के लिए बन जाएगा। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। कम से कम मेरे आकलन के हिसाब से वह स्थिति नहीं है।' एक अन्य सवाल के जवाब में योगेंद्र दाव ने कहा कि रेजीम चेंज चुनाव के जरिए होना चाहिए और आंदोलन के जरिए रेजीम चेंज एकदम आखिरी से आखिरी विकल्प हो सकता है। इसकी बड़ी कीमत चुकानी होती है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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