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'पार्लियामेंट मार्च बन गया मेला', योगेंद्र यादव ने CJP आंदोलन की तुलना Occupy Wall Street से की

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP के संसद मार्च के दौरान योगेंद्र यादव ने आंदोलन की तुलना अमेरिका के 2011 के Occupy Wall Street आंदोलन से की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को Occupy कर लिया है और यह आंदोलन अब सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का सवाल बन चुका है।

'पार्लियामेंट मार्च बन गया मेला', योगेंद्र यादव ने CJP आंदोलन की तुलना Occupy Wall Street से की

कॉकरोच जनता पार्टी का पार्लियामेंट मार्च संसद के करीब पहुंचने में कामयाब रहा है। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए लाठी-डंडे और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद के इलाके वाली सड़कों पर उमड़े इस हुजूम पर योगेंद्र यादव ने कहा- "जो मार्च होना था, वो पहले रैली हो गई। फिर रैली का रेला हो गया और अब ये रेला मेले में बदल गया है।" उन्होंने CJP आंदोलन की तुलना अमेरिका के 'ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट' से कर दी। जानिए योगेंद्र यादव ने और क्या कहा।

पहले रैली, फिर रेला और अब बन गया मेला…

योगेंद्र यादव ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की। इसमें वह कह रहे हैं- “एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसेना रोड पर हैं। दिल्ली की लुटियंस दिल्ली, दिल्ली की सत्ता के केंद्र पर हैं। यहां से तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती हैं। ऐसी हर सड़क पर युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आकर खड़े हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं। इतने लोग आए हुए हैं। मैं समझता हूं लाख से ज्यादा लोग देश के कोने-कोने से आए हुए हैं। जो मार्च होना था, वो पहले रैली हो गई। फिर रैली का रेला हो गया। अब तो मुझे लगता है कि ये रेला मेले में बदल गया है।”

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CJP आंदोलन की तुलना Occupy Wall Street से की

योगेंद्र यादव ने सीजेपी के इस मूवमेंट को मेला बताते हुए इसकी तुलना अमेरिका के 2011 में हुए मूवमेंट से कर दी। उन्होंने कहा- "चारों तरफ ऑक्यूपाई (कब्जा) कर लिया है। जैसे अमेरिका में 'ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट' हुआ था, वैसे ही इसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है।

आपको बताते चलें कि साल 2011 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक पार्क में Occupy Wall Street नामक एक वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलन चला था। योगेंद्र यादव ने इसका ही जिक्र किया है। अमेरिका के इस मूवमेंट का उद्देश्य आर्थिक असमानता, पूंजीवाद, कॉर्पोरेट लालच, बड़े वित्तीय संस्थानों और राजनीति में पैसे के बढ़ते प्रभाव का विरोध करना था।

मूवमेंट को ऐतिहासिक बताते हुए कही व्यवस्था परिवर्तन की बात

योगेंद्र यादव ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा- "50 साल बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पर युवा सड़क पर आए हैं। युवाओं ने फिर याद दिलाया है, संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है। खुद आए हैं। बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए। बिना किसी के फोन किए आए हैं।"

अपनी बात खत्म करने से पहले योगेंद्र यादव ने कहा- "इतना गहरा असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है। अब ये एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है। अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकॉनोमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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