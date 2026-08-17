Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हां, मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि...; अरविंद केजरीवाल ने पीएम की बात को खुद पर लिया

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ‘हां, मैं भी हूं दिमागी नक्सल।’ 

kejriwal pm modi
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के बयान पर दिया जवाब

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद को 'दिमागी नक्सल' बताया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की ओर से की गई टिप्पणी का अर्थ निकालते हुए खुद को भी उसी श्रेणी में रखा। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने सवाल उठाने वालों, व्यवस्था में बदलाव चाहने वालों और देशभक्तों को दिमागी नक्सल बताया है। पूर्व सीएम ने कहा कि यदि आज भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जिंदा होते, तो पीएम मोदी उन्हें भी 'दिमागी नक्सल' बता देते। केजरीवाल से पहले पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल कहा तो जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी अपने लिए इस संबोधन का इस्तेमाल किया।

अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पीएम मोदी के भाषण का छोटा सा हिस्सा अपने वीडियो में जोड़ते हुए पहले वह बयान सुनाया और फिर उन्होंने इसकी अपनी व्याख्या की। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के हिसाब से दिमागी नक्सली वे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं या व्यवस्था बदलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन है, जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत रखता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वह दिमागी नक्सल है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है। जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है,ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है... वह प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री और बीजेपी से डरता नहीं है, जो विकसित भारत का सपना देखता है, वह प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सल है।'

ये भी पढ़ें:सारे 'दिमागी नक्सल' जुटानी चाहती है CJP, दीपके के 'कॉकरोच फॉर्मूले' का इस्तेमाल

मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि…: केजरीवाल

पूर्व सीएम ने आगे महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का भी नाम लिया और कहा कि यदि वे जिंदा होते तो पीएम उन्हें भी दिमागी नक्सली कहते। केजरीवाल ने कहा, 'आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सल बोलते। आज अगर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जिंदा होते जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी दिमागी नक्सली कहते। मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं, और मुझे इस बात का गर्व है। यदि देश के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा या करेगा, केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा, जय हिंद।'

ये भी पढ़ें:कॉकरोच के बाद अब मैदान में 'दिमागी नक्सल पार्टी', दो दिन में ही लाखों लोग जुड़े

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश से नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र किया और कहा कि चुनौती को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए क्योंकि 'हथियारी नक्सल' भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन ''दिमागी नक्सली' अब भी मौके की तलाश में हैं। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने में अपनी सरकार की उपलब्धि की चर्चा करते हुए कहा, '2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया गया। आज खुशी है कि नक्सलवाद के पास आखिरी सांस लेने की भी ताकत नहीं रही।' मोदी ने आगाह किया कि इस चुनौती को अब भी कमतर नहीं आंकना चाहिए और सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में 'हथियारी नक्सल' के खिलाफ सफलता मिली है, लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' मौके की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए तरह-तरह के दांव चल रहे हैं।

ये भी पढ़ें:'सवाल पूछो तो नक्सली...': PM के 'दिमागी नक्सल' बयान पर प्रकाश राज का तीखा हमला
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर