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दिल्ली-NCR में कल भी आंधी-बारिश; 6 जून तक किस दिन कैसा मौसम? पूरे हफ्ते का अपडेट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली-NCR में जून के पहले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने कल भी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। पूरे हफ्ते का वेदर अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में कल भी आंधी-बारिश; 6 जून तक किस दिन कैसा मौसम? पूरे हफ्ते का अपडेट

दिल्ली-NCR में मौसम के इस हफ्ते सुहावना रहने की संभावना है। जून के पहले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज धूल भरी आंधी, बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इससे दिल्ली में इस हफ्ते यानी 7 दिन तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंधी बारिश से रातें फिलहाल सुकून भरी हो गई हैं। आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट के कारण रविवार को दिल्ली सामान्य से अधिक ठंडी रही। दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है।

दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो पालम में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम है जबकि न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 6.2 डिग्री कम है। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम जबकि न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है।

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दिल्ली में 2 दिन येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को यानी दो दिन दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग इलाकों में तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग की मानें तो आगे भी दो दिन बुधवार और गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। इन दोनों दिन दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्पीड 60 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है।

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5 और 6 जून को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, 5 और 6 जून को मौसम साफ रहेगा और बारिश भी नहीं होगी लेकिन वातावरण गर्म नहीं रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार; 3, 4, 5 और 6 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली जून को इसके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रिकार्ड होने का अनुमान है।

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इन वेदर सिस्टम के कारण बारिश

मौसम विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली-NCR में बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां राजस्थान और मध्य पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही हैं। इस हफ्ते देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसमी गतिविधियां ऐक्टिव रहेंगी। इस हफ्ते उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 1, 5 और 6 जून को गरज, चमक के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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