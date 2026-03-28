दिल्ली में कल येलो अलर्ट; 4 दिन होगी बारिश, किन डेट पर मौसम रहेगा खराब?
Delhi Mausam Forecast: दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने एकबार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है। रविवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में चार दिन मौसम खराब रह सकता है।
Mausam of Delhi: दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल रविवार से दिल्ली एनसीआर में एकबार फिर मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने रविवार के साथ 4 दिन अलग-अलग तारीखों पर दिल्ली-NCR में गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कुल मिलाकर मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते यानी अगले 6 दिन तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बूंदाबांदी और बारिश वाला रहेगा।
29 मार्च को तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने रविवार को यानी 29 मार्च को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की मानें तो रविवार को गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। इस दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना बन रही है।
30 और 31 मार्च को भी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में 30 मार्च को भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। इस दिन आसमान के बादलों से घिरा रहने की संभावना है। साथ ही दिल्ली-NCR में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 31 मार्च को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में अचानक गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दिन आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहने का भी अनुमान है।
पहली और दो अप्रैल को बारिश नहीं
इसके बाद दिल्ली एनसीआर में पहली और दो अप्रैल को मौसम सामान्य रहेगा लेकिन बादल नजर आ सकते हैं। इन दोनों ही तारीखों पर बारिश नहीं होगी। इन दोनों ही दिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 31 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री तो पहली अप्रैल को 31-33 और दो अप्रैल को 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके बाद तीन अप्रैल को मौसम बदलने और बारिश के कारण इसमें कमी आने का अनुमान है।
3 अप्रैल को भी होगी बारिश
मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इससे दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम एकबार फिर सुहावना हो जाएगा। इस दिन दिल्ली में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। कुल मिलाकर 3 अप्रैल तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में चार दिन गरज चमक के साथ बारिश वाला मौसम देखे जाने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते यानी तीन अप्रैल तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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