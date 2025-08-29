नोएडा में भारी बारिश से बदला मौसम, दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट; आगे भी 3 दिन झमाझम

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आगे 3 दिन रुक-रुक कर मध्यम बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को सुबह नोएडा में भारी बारिश के बाद मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। एक दिन पहले गुरुवार को दिनभर निकली धूप की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

जोरदार बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम या जोरदार बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

30 अगस्त को कैसा मौसम? मौसम विभाग ने 30 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में गरज चमक के साथ एक दो बार हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि यदि हल्की बारिश होती है तो तापमान में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन उमस बरकरार रहने की संभावना है।

31 अगस्त को झमाझम बारिश मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 31 अगस्त से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 31 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम या जोरदार बारिश भी हो सकती है।

पहली और दो सितंबर को भी जोरदार बारिश मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में पहली और दो सितंबर को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम या जोरदार बारिश हो सकती है। इससे तापमान में अच्छी गिरावट देखी जाएगी।

तीन सितंबर को पड़ सकती हैं बौछारें पहली और दो सितंबर को बारिश के बाद तापमान में कमी आने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीन सितंबर को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तीन सितंबर को हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

गुरुवार को रही तेज गर्मी राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तेज हो गई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है।

पांच डिग्री के करीब चढ़ा पारा बुधवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यह गुरुवार को 35.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 24 घंटे के भीतर ही अधिकतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की तेज बढ़ोतरी हुई है। इसी के चलते लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ।