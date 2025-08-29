yellow alert for moderate rain for 3 days in ncr delhi weather latest update नोएडा में भारी बारिश से बदला मौसम, दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट; आगे भी 3 दिन झमाझम, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News

नोएडा में भारी बारिश से बदला मौसम, दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट; आगे भी 3 दिन झमाझम

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर में आगे 3 दिन रुक-रुक कर मध्यम बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 08:07 AM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को सुबह नोएडा में भारी बारिश के बाद मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। एक दिन पहले गुरुवार को दिनभर निकली धूप की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

जोरदार बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम या जोरदार बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

30 अगस्त को कैसा मौसम?

मौसम विभाग ने 30 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में गरज चमक के साथ एक दो बार हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि यदि हल्की बारिश होती है तो तापमान में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन उमस बरकरार रहने की संभावना है।

31 अगस्त को झमाझम बारिश

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में 31 अगस्त से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 31 अगस्त को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम या जोरदार बारिश भी हो सकती है।

पहली और दो सितंबर को भी जोरदार बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में पहली और दो सितंबर को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर बहुत हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम या जोरदार बारिश हो सकती है। इससे तापमान में अच्छी गिरावट देखी जाएगी।

तीन सितंबर को पड़ सकती हैं बौछारें

पहली और दो सितंबर को बारिश के बाद तापमान में कमी आने का अनुमान है। इन दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तीन सितंबर को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तीन सितंबर को हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

गुरुवार को रही तेज गर्मी

राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तेज हो गई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है।

पांच डिग्री के करीब चढ़ा पारा

बुधवार को सफदरजंग का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यह गुरुवार को 35.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 24 घंटे के भीतर ही अधिकतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की तेज बढ़ोतरी हुई है। इसी के चलते लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ।

प्रदूषण में इजाफे के बावजूद हवा साफ

मौसम का असर दिल्ली की हवा पर भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के स्तर में हल्का इजाफा दर्ज किया गया है हालांकि अभी भी यह सुरक्षित दायरे में ही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले बुधवार को यह सूचकांक 71 के अंक पर रहा था। यानी चौबीस घंटे में ही 49 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।