दिल्ली में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट; तापमान बढ़ने की उम्मीद कम, NCR का भी हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बीच-बीच में घने बादल छाए रहने और बारिश का दौर भी देखा जा सकता है।

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 सितंबर तक दिल्ली में हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का सिलसिला देखा जाएगा। छिटपुट बादलों की मौजूदगी भी देखी जाएगी। बीच-बीच में घने बादल छाएंगे और बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान के भी नहीं बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और झमाझम बारिश की संभावना जताई है। कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शाम को कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

इसके बाद 28 से लेकर 2 सितंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम देखे जाने की संभावना है। बीच-बीच में घने बादलों की आवाजाही के साथ ही झमाझम बारिश का एक दो दौर भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस हफ्ते इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान के नियंत्रण में रहने की संभावना है। हालांकि बीच-बीच में उमस लोगों को परेशान करेगी।