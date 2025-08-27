yellow alert for light to moderate rain in delhi weather dept issued latest update दिल्ली में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट; तापमान बढ़ने की उम्मीद कम, NCR का भी हाल, Ncr Hindi News - Hindustan
yellow alert for light to moderate rain in delhi weather dept issued latest update

दिल्ली में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट; तापमान बढ़ने की उम्मीद कम, NCR का भी हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बीच-बीच में घने बादल छाए रहने और बारिश का दौर भी देखा जा सकता है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 03:14 PM
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस हफ्ते हल्की बारिश और बादलों की मौजूदगी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 सितंबर तक दिल्ली में हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का सिलसिला देखा जाएगा। छिटपुट बादलों की मौजूदगी भी देखी जाएगी। बीच-बीच में घने बादल छाएंगे और बारिश का दौर भी देखा जा सकता है। इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान के भी नहीं बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और झमाझम बारिश की संभावना जताई है। कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। शाम को कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

इसके बाद 28 से लेकर 2 सितंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम देखे जाने की संभावना है। बीच-बीच में घने बादलों की आवाजाही के साथ ही झमाझम बारिश का एक दो दौर भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस हफ्ते इससे दिल्ली में अधिकतम तापमान के नियंत्रण में रहने की संभावना है। हालांकि बीच-बीच में उमस लोगों को परेशान करेगी।

दिल्ली में 28 और 31 अगस्त को अधिकतम तापमान के 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि 29, 30 अगस्त और पहली और दो सितंबर को इसके 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। बारिश या फुहारों वाला मौसम रहने के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 55 अंक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो अगले दो दिनों के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का साफ-सुथरा स्तर बरकरार रहने का अनुमान है।