दिल्ली में 2 दिन कोहरे का येलो अलर्ट, पड़ेगी ठिठुराने वाली ठंड; 30 दिसंबर तक का हाल

संक्षेप: दिल्ली में एकबार फिर मौसम करवट लेगा और कोहरे का कहर फिर शुरू होगा। मौसम विभाग ने दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में ठिठुरन भी बढ़ने का अनुमान है।

दिल्ली में मौसम एकबार फिर बदलने वाला है। दिल्ली में बुधवार को चटख धूप निकली जिससे लोगों को काफी राहत मिली। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में हवा के रुख में तेजी भी देखी गई। इससे पलूशन में भी कमी का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिल्ली में परसों यानी 26 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कोहरा एकबार फिर कहर बरपाएगा।

शुक्रवार को कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने बुधवार रात को दिल्ली-एनसीआर में हल्की धुंध का अनुमान है। गुरुवार को मौसम कुछ बेहतर रहेगा। इस दिन दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखा जाएगा। इसके बाद शुक्रवार से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा रहेगा।

27 दिसंबर को भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 25, 26 और 27 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया है।

बादल भी दिखेंगे, मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को भी दिल्ली में आंशिक रूप से छिटपुट बादल नजर आने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग ने तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली में आसमान साफ रहने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है।