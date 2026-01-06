दिल्ली में सर्द हवाओं के साथ कोहरा बरपाएगा कहर; 2 दिन येलो अलर्ट, फिर छाएंगे बदरा

संक्षेप: दिल्ली में मौसम सितम ढा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली फिर कोहरे की चपेट में आने वाली है। इसको लेकर दो दिन येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में अगले 6 दिन तक कैसा रहेगा मौसम? इस रिपोर्ट में जानें…

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मौसम साफ रहा और दोपहर के वक्त गुनगुनी धूप निकली। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों को मिली यह राहत ज्यादा कायम नहीं रहने वाली है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कल यानी बुधवार को मध्यम से घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

देखी जा सकती है कोल्ड डे जैसी स्थितियां मौसम विभाग ने मंगलवार को कुछ जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थितियां देखे जाने की संभावना जताई है। रात को धुंध नजर आ सकती है। मौसम विभाग की मानें दिल्ली में 11 जनवरी तक दिन में सर्द हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को दिन में सर्द हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में ठंड का कमोबेश मौजूदा रुख ही कायम रहेगा।

दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट IMD के अनुसार, कल यानी बुधवार को दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज नजर आएगा। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी देखा जाने का अनुमान है। दोनों दिन कोहरे के कारण सफर भी प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली में 7 और 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

फिर दिखेगी बादलों की आवाजाही मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 9 से लेकर 12 जनवरी तक बादलों की आवाजाही का अनुमान है। 9 जनवरी को दिल्ली में शाम या रात तक आसमान में आंशिक रूप से बादल रहेंगे। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है। 10, 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। इन तीनों ही दिन दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा नजर आ सकता है।