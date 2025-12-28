दिल्ली में आज फिर घने कोहरे का येलो अलर्ट, नए साल पर कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में रविवार को ज्यादातर जगहों पर मध्यम और कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी के बीच होगा।

राजधानी दिल्ली में रविवार को ज्यादातर जगहों पर मध्यम और कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में शनिवार दिन में खिली हुई धूप निकली रही। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किए गए। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी के बीच होगा।

शनिवार को सुबह के वक्त कोहरे के चलते 100 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी जबकि दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों पर 50 से ज्यादा गाड़ियां देरी से पहुंची। इससे यात्री परेशान रहे।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार को सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते दृश्यता का स्तर भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ। सफदरजंग मौसम केन्द्र में सुबह के समय दृश्यता का न्यूनतम स्तर 400 मीटर और पालम में 800 मीटर दर्ज किया गया।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

आईएमडी ने रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। सुबह और शाम के समय हल्की से लेकर घनी धुंध छाने का अनुमान है।

कड़ाके की सर्दी के बीच होगा नववर्ष का स्वागत मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, नए साल का स्वागत कड़ाके की सर्दी के बीच होगा। पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले पांच-छह दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसके साथ ही घना कोहरा छाने का भी अनुमान जताया गया है।

राजधानी की हवा तीन गुना जहरीली दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को मानक से तीन गुना अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 रहा, जबकि 19 इलाकों का यह आंकड़ा 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। अगले दो दिनों तक इसमें सुधार का अनुमान नहीं है।

मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 10 कणों का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। शनिवार दिन में तीन बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम-10 कणों का औसत स्तर 326.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम-2.5 का स्तर 212 रहा। यानी हवा में मानकों से सवा तीन गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं।

दिल्ली के लोगों को इस बार दिसंबर महीने में पहले से ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का उत्सर्जन करने वाले तमाम स्रोत पहले की तरह बने हुए हैं। बल्कि, सर्द मौसम की वजह से बायोमास और कचरा जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं और इनसे होने वाला प्रदूषण भी बढ़ा है। लेकिन, हवा की गति बेहद धीमी होने से प्रदूषक कणों का बिखराव नहीं हो रहा है। दिल्ली में लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई है। इनके चलते प्रदूषण का स्तर पहले की तुलना में ज्यादा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 रहा। सिर्फ दो दिनों में ही सूचकांक में 151 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।