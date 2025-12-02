Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsyellow alert for cold wave in delhi ncr for one day know latest weather update
पश्चिमी विक्षोभ के आसार; अब दिल्ली-NCR में एक दिन शीत लहर का येलो अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के आसार; अब दिल्ली-NCR में एक दिन शीत लहर का येलो अलर्ट

संक्षेप:

एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों कैसा रहेगा मौसम इस रिपोर्ट में जानें...

Tue, 2 Dec 2025 06:22 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मौसम विभाग की मानें तो 5 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इसके प्रभाव से 5 और 7 दिसंबर को हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। वहीं जम्मू-कश्मिीर में 5 दिसंबर को देर रात जबकि 6 दिसंबर को सुबह के समय ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों खास नहीं पड़ेगा लेकिन ठंड में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर को लेकर अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में 5 दिसंबर को मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 5 दिसंबर को दिल्ली-NCR के इलाकों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्का कोहरा देखा जा सकता है। कुछ जगहों पर कोल्ड वेव यानी शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 5 दिसंबर तक शीत लहर पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया था। अब मौसम विभाग ने 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आने की संभावना जताई है। हालांकि पूरे दिन आसमान साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 5 दिसंबर को दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। इन तीनों ही दिन दिन में हल्के बाद छाए नजर आ सकते हैं। दिल्ली में 3, 6 और 7 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में 4 दिसंबर को न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने जबकि 8 दिसंबर को इसके 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Update Weather Updates Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।