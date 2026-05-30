जेवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे 2 नए सेक्टर, किसानों से आधी से अधिक भूमि खरीद पूरी

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास अब नए सेक्टर विकसित करने जा रहा है। इनके लिए सीधे किसानों से भूमि खरीद की जा रही है, जो आधी से अधिक पूरी हो चुकी है। इन दोनों सेक्टरों के विकसित होने से यहां रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब नए सेक्टर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-7 और 8 के लिए किसानों से सीधे भूमि खरीद शुरू कर दी गई है। सेक्टर-8 में लॉजिस्टिक से जुड़ी गतिविधियां होगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि शहर में 46 नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। इनके लिए जमीन खरीद लगातार जारी है। एयरपोर्ट के आसपास के सेक्टरों को प्राथमिकता पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए सेक्टर-7 और 8 के लिए भूमि की खरीद लगभग आधी से अधिक हो चुकी है।

लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग का बनेगा हब प्राधिकरण ने उड़ान शुरू होने से पहले किसानों की सहमति से पूरी जमीन खरीदने का खाका तैयार किया है। दोनों सेक्टरों के लिए शुक्रवार को मुढ़रह गांव के किसानों से जमीन को खरीदने के लिए सूची का प्रकाशन किया गया। प्राधिकरण ने यहां लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के विकास को योजना तैयार की है। बताया गया कि एयरपोर्ट से कार्गो उड़ानें भी शुरू होगी। हालांकि, एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित किया गया है, लेकिन शहर में औद्योगिक विकास पर मुख्य फोकस है। कंपनियों को अपने सामान के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए पहले से ही लाजिस्टिक हब को विकसित करने की योजना तैयार की गई है। शहर में 30 से ज्यादा कंपनियों में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 400 कंपनियों का कार्य जारी है। इन दोनों सेक्टरों के विकसित होने से यहां रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।

आरके सिंह, सीईओ, यीडा, ''नए सेक्टरों के लिए भूमि खरीदी जा रही है। शासन से इसके लिए 2800 करोड़ मिल चुके हैं। एयरपोर्ट के आसपास के सेक्टरों को विकसित करना प्राथमिकता में है।''