Hindi Newsएनसीआर NewsYEIDA to launch 973 residential plots scheme near jewar airport in new year
जेवर एयरपोर्ट के पास नए साल में आएगी 973 प्लॉट की योजना, जानें सेक्टर और प्लॉट साइज

संक्षेप:

Dec 10, 2025 08:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नए साल पर तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकालने की तैयारी कर ली है।

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाने का सपना पूरा हो सकेगा। इसके लिए नए साल में सेक्टर-15सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना लाई जाएगी। योजना को लेकर यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा चुका है। योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्ग मीटर के 481 भूखंड रहेंगे। 373 भूखंड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सबसे बड़ा भूखंड 290 वर्गमीटर का होगा, ऐसे में इस योजना में दो लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है।

बताया जा रहा कि सभी भूखंड नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बुद्ध सर्किट के बेहद नजदीक है। कुछ माह में एयरपोर्ट से उड़ान प्रस्तावित है। प्राधिकरण ने आम लोगों के लिए छोटे भूखंडों पर योजना शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि बसावट हो सके।

आरके सिंह, सीईओ, यीडा, ''यह आवासीय भूखंड योजना नववर्ष में शुरू की जाएगी। योजना का यूपी रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। अनुमति मिलने के बाद योजना शुरू की जाएगी।''

Praveen Sharma

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
