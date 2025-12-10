जेवर एयरपोर्ट के पास नए साल में आएगी 973 प्लॉट की योजना, जानें सेक्टर और प्लॉट साइज
जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने नए साल पर तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंडों की योजना निकालने की तैयारी कर ली है।
प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाने का सपना पूरा हो सकेगा। इसके लिए नए साल में सेक्टर-15सी, 18 और 24ए में 973 आवासीय भूखंडों की योजना लाई जाएगी। योजना को लेकर यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा चुका है। योजना में सबसे ज्यादा 200 वर्ग मीटर के 481 भूखंड रहेंगे। 373 भूखंड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। सबसे बड़ा भूखंड 290 वर्गमीटर का होगा, ऐसे में इस योजना में दो लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है।
बताया जा रहा कि सभी भूखंड नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बुद्ध सर्किट के बेहद नजदीक है। कुछ माह में एयरपोर्ट से उड़ान प्रस्तावित है। प्राधिकरण ने आम लोगों के लिए छोटे भूखंडों पर योजना शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि बसावट हो सके।
आरके सिंह, सीईओ, यीडा, ''यह आवासीय भूखंड योजना नववर्ष में शुरू की जाएगी। योजना का यूपी रेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। अनुमति मिलने के बाद योजना शुरू की जाएगी।''