काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट के पास गरीबों के लिए आएगी छोटे रिहायशी प्लॉटों की योजना, जानें साइज और कौन होंगे पात्र
यमुना प्राधिकरण ने गरीबों और निम्न आय वर्ग वालों के लिए नोएडा एयरपोर्ट के पास छोटे और बजट फ्रेंडली प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यमुना सिटी के तीन सेक्टरों में यह प्लॉट निकाले जा सकते हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्द ही अब गरीबों को भी सस्ते घर खरीदने का मौका मिल सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 40 वर्ग मीटर साइज के रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना सिटी के तीन सेक्टरों में करीब 3800 प्लॉटों पर चरणबद्ध तरीके से योजना शुरू होगी, जिसका ऐक्शन प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है।
पहले 30 वर्ग मीटर के प्लॉट देने की थी योजना
यीडा के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि काफी पहले श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्ग मीटर साइज के रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने का फैसला लिया गया था, जिसे बोर्ड में भी मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन बाद में जांच में यह पाया कि 30 वर्ग मीटर साइज के प्लॉट का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रचलित बिल्डिंग बायलॉज और निर्माण पद्धति के अनुरूप नहीं होंगे। 30 वर्ग मीटर का प्लॉट आकार में बहुत छोटा है, उस पर ठीक से घर बनाना मुश्किल है। इतनी छोटी जगह में कमरे भी ठीक से नहीं बन पाते, सीढ़ियां व खुली जगह सुरक्षित नहीं होती और ऊपर मंजिल बनाना भी जोखिम भरा हो जाता है। इसके मुकाबले 40 वर्ग मीटर का प्लॉट थोड़ा बड़ा होता है, जिस पर घर का नक्शा सही तरीके से बनाया जा सकता है। यह आकार ज्यादा व्यावहारिक और भरोसेमंद माना गया है।
आय सीमा में छूट संभव
प्लॉट के आकार में बदलाव के साथ-साथ यमुना प्राधिकरण ने खरीदारों के लिए आय पात्रता मानदंड में भी बड़ी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है। आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
बता दें कि, नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने और उसके आसपास रिहायशी और औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ने से यहां घरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, यहां जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण ने श्रमिकों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए छोटे प्लॉटों की योजना लाने का फैसला किया है।
नोएडा में ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के दो प्लॉट 666 करोड़ में बिके
वहीं, नोएडा प्राधिकरण में मंगलवार को सेक्टर-151 के दो ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों की ऑनलाइन बोली लगी। इसमें ग्रुप हाउसिंग श्रेणी के दो प्लॉट 666 करोड़ में बिके। बोली लगाने वाले बिल्डर कंपनियों को प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं। दोनों कंपनियों को 90 दिनों में रुपये जमा करने होंगे। दरअसल, सेक्टर-151 में प्राधिकरण ने जीएच-3 और जीएच-4 नंबर की दो ग्रुप हाउसिंग के प्लॉटों के लिए ई-निविदा जारी की थी। दोनों प्लॉटों का क्षेत्र 20050 और 20050 मीटर है। इन दोनों प्लॉटों का रिजर्व प्राइस करीब 246 रखा गया था। मैसर्स वीआरसी कंसट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने जहां जीएच-3 नंबर के ग्रुप हाउसिंग प्लॉट को 334 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा। वहीं, जीएच-4 नंबर के ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की उच्चतम बोली 332 करोड़ रुपये मै. गोदरेज प्रोपट्रीज लिमिटेड कंपनी के पक्ष में गई। अब इन दोनों बिल्डर कंपनियों को प्राधिकरण की आवंटन की तिथि के 90 दिनों के अंदर लगभग 666 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। इन दोनों ग्रुप हाउसिंग प्लॉट से प्राधिकरण को आरक्षित मूल्य से 420 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।