नोएडा एयरपोर्ट के पास गरीबों के लिए आएगी छोटे रिहायशी प्लॉटों की योजना, जानें साइज और कौन होंगे पात्र

यमुना प्राधिकरण ने गरीबों और निम्न आय वर्ग वालों के लिए नोएडा एयरपोर्ट के पास छोटे और बजट फ्रेंडली प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यमुना सिटी के तीन सेक्टरों में यह प्लॉट निकाले जा सकते हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्द ही अब गरीबों को भी सस्ते घर खरीदने का मौका मिल सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 40 वर्ग मीटर साइज के रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना सिटी के तीन सेक्टरों में करीब 3800 प्लॉटों पर चरणबद्ध तरीके से योजना शुरू होगी, जिसका ऐक्शन प्लान बनाने का काम शुरू हो गया है।

पहले 30 वर्ग मीटर के प्लॉट देने की थी योजना यीडा के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि काफी पहले श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 30 वर्ग मीटर साइज के रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने का फैसला लिया गया था, जिसे बोर्ड में भी मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन बाद में जांच में यह पाया कि 30 वर्ग मीटर साइज के प्लॉट का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रचलित बिल्डिंग बायलॉज और निर्माण पद्धति के अनुरूप नहीं होंगे। 30 वर्ग मीटर का प्लॉट आकार में बहुत छोटा है, उस पर ठीक से घर बनाना मुश्किल है। इतनी छोटी जगह में कमरे भी ठीक से नहीं बन पाते, सीढ़ियां व खुली जगह सुरक्षित नहीं होती और ऊपर मंजिल बनाना भी जोखिम भरा हो जाता है। इसके मुकाबले 40 वर्ग मीटर का प्लॉट थोड़ा बड़ा होता है, जिस पर घर का नक्शा सही तरीके से बनाया जा सकता है। यह आकार ज्यादा व्यावहारिक और भरोसेमंद माना गया है।

आय सीमा में छूट संभव प्लॉट के आकार में बदलाव के साथ-साथ यमुना प्राधिकरण ने खरीदारों के लिए आय पात्रता मानदंड में भी बड़ी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है। आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

बता दें कि, नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने और उसके आसपास रिहायशी और औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ने से यहां घरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, यहां जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण ने श्रमिकों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए छोटे प्लॉटों की योजना लाने का फैसला किया है।