यमुना प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटियों को भेजे नोटिस, उद्यमियों ने किया विरोध; क्या है वजह

यमुना विकास प्राधिकरण ने प्लॉट मिलने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले आवंटियों को नोटिस जारी किए हैं। इन आवंटियों से फैक्ट्री खड़ी करने का प्लान मांगा गया है। साथ ही निर्माण शुरू नहीं करने वालों को प्लॉट आवंटन निरस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 12:52 PM
प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी में सेक्टर-24, 24ए, 29, 30, 32, 33 को औद्योगिक सेक्टरों के रूप में विकसित किया गया है। सेक्टर में अबतक 3041 प्लॉटों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 2297 को चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है, जबकि 1836 लीजडीड करा चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक सिर्फ 990 ने नक्शा पास कराया है, जबकि मौके पर 15 कंपनियों के संचालन की बात सामने आई हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने शेष आवंटियों को भी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी लिस्ट के अनुसार लीजडीड के बाद नक्शा पास नहीं कराने वाले आवंटियों की संख्या 1317 और चेकलिस्ट के बाद लीजडीड न कराने वालों की संख्या 533 है। इन सभी को प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं साथ ही इनसे उद्योग शुरू करने की अंतिम तिथि समेत अन्य प्लान मांगा गया है।

प्राधिकरण एयरपोर्ट पर उड़ान के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को भी गति देने का प्लान कर रहा हैं, ताकि शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार के लिए आए और यहां बसावट हो सके।

उद्यमियों ने नोटिस का विरोध किया

यमुना प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस से उद्यमियों में रोष हैं। उद्यमियों का कहना है कि सेक्टर-32 व 33 में पहली औद्योगिक प्लॉट योजना वर्ष 2013 में आई थी, लेकिन 12 वर्ष बाद भी करीब 115 आवंटियों को आजतक उनके भूखंड नहीं मिल सके हैं। सेक्टर की संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका है। सेक्टरों में 75 मीटर और 30 मीटर दोनों ही सड़कें अधूरी है। जगह जगह बारिश का पानी भरा होने के कारण प्लॉट और सड़क में अंतर समझना तक मुश्किल हो रहा है। दोनों सेक्टरों में अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति प्रणाली भी पूरी नहीं है। सेक्टर-33 की मुख्य प्रवेश सड़क (सेक्टर-32 के पावर सब-स्टेशन के सामने 75 मीटर रोड से) जो कि औद्योगिक सेक्टर-33 का मुख्य प्रवेश द्वार है अबतक निर्मित नहीं है। लीजडीड का निष्पादन तक नहीं किया गया है।

आरके सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण, ''जिन आवंटियों को प्लॉट दिए जा चुके उन्होंने भी निर्माण शुरू नहीं किया है। सेक्टरों में बिजली, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण शुरू न करने वाले उद्यमियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।''