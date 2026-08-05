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काम की बात: नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका, नवरात्र में 2 योजनाएं ला रही यीडा; एक शर्त भी

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नोएडा
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अगर आप नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। यमुना विकास प्राधिकरण नवरात्र में दो योजनाएं लेकर आ रहा है। इसके तहत 40 से लेकर 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों की बिक्री की जाएगी। हालांकि इसमें एक शर्त भी लगा दी गई है। 

नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका मिलेगा।
नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका मिलेगा।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास घर बनाने के लिए एक बार फिर भूखंड लेने का मौका मिलने वाला है। यमुना विकास प्राधिकरण नवरात्र में दो आवासीय भूखंड योजना लाएगा। इनमें 40 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है। इसके अलावा शहर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी और अन्य विशेष परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसे में शहर में आवासीय भूखंडों की मांग बढ़ी है। हर कोई एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहा है।

यीडा ने ऐसे में नवरात्र में सेक्टर-5ए में दो आवासीय भूखंड योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह सेक्टर एयरपोर्ट से मात्र पांच मिनट की दूरी पर है। साथ ही, इसमें जापानी सिटी भी प्रस्तावित है। इस सेक्टर में प्राधिकरण दो तरह की भूखंड योजना निकालेगा। इनमें पहली सामान्य श्रेणी की होगी। इसमें न्यूनतम भूखंड 162 वर्गमीटर जबकि अधिकतम 300 वर्गमीटर के होंगे। हालांकि, इन योजनाओं के तहत जमीने खरीदने के लिए एक शर्त भी लगा दी गई है।

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कमजोर वर्ग के लिए भी योजना

नवरात्र पर ही प्राधिकरण ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी भूखंड योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह योजना सेक्टर-5ए में होगी, जिसमें सिर्फ 40 वर्गमीटर के भूखंड ही शामिल किए जाएंगे। इन भूखंडों की संख्या काफी अधिक होगी। योजना में आवेदकों के लिए आय का दायरा तय किया जाएगा। इस पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। यीडा के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि आवासीय भूखंडों की दो योजनाएं नवरात्र में लाने की तैयारी की जा रही है। इनमें 40 से लेकर 300 वर्गमीटर तक के भूखंड शामिल होंगे। लोगों को एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मौका मिलेगा।

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पुराने आवंटी नहीं ले सकेंगे

यीडा क्षेत्र में ड्रॉ के जरिये आवासीय भूखंड प्राप्त कर चुके आवंटियों को योजना में मौका नहीं मिलेगा। इसमें नोएडा, ग्रेनो और यमुना तीनों प्राधिकरण के आवंटी भी शामिल होंगे। प्राधिकरण यह जानकारी एकत्र करने में जुट गया है। बताया गया कि जिन लोगों के पूर्व में तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखंड निकल चुके हैं, उन्हें इन योजनाओं में पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है।

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एयरपोर्ट से खरीदे लड्डू खराब निकले

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में बनी दुकान से खरीदे पैकेट बंद लड्डू में फंगस निकला। उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी और दुर्गंध आ रही थी। यात्री ने मामले में एक्स पर पोस्ट कर विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यात्री स्वप्निल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने आज दोपहर दो बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित मिठाई की दुकान से घी, ड्राइफ्रूट्स और लड्डू का पैकेट खरीदा। घर पहुंचने पर उन्होंने लड्डू का पैकेट खोला तो उन पर फफूंदी लगी मिली। आधे से ज्यादा हिस्से में फफूंदी लगने के कारण सभी लड्डू खराब हो चुके थे। वह बिल्कुल खाने लायक नहीं थे। पैकेट पर पैकेजिंग तिथि छह जून अंकित मिली, जबकि इन्हें इस्तेमाल करने की तिथि छह अगस्त थी। पैकेट पर 799 रुपये एमआरपी अंकित है। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्स हैंडल को टैग करते हुए विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रुपये वापस कराने की मांग की। मामला संज्ञान में आने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी एक्स पर सफाई दी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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