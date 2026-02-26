Hindustan Hindi News
यति नरसिंहानंद का पलटवार, UGC एक्ट 2026 को बताया सनातन के लिए खतरा

Feb 26, 2026 02:38 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
पश्चिम बंगाल और यूजीसी एक्ट-2026 को लेकर संत समाज के दो प्रमुख नामों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

पश्चिम बंगाल और यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर संत समाज के दो प्रमुख नामों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, ‘न्यूज ट्रेंड’ नामक पोर्टल में प्रकाशित एक बयान, जिसे स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने अपने फेसबुक पेज पर भी साझा किया, में कहा गया था कि भाजपा जो गलत करे उसका विरोध करो, लेकिन पार्टी का बहिष्कार करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से पूछ लो। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के भी प्रधानमंत्री नहीं हैं और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी वहां नहीं बनती? उन्होंने कहा कि सम्मानपूर्वक पूछता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए अब तक ठोस रूप से क्या किया गया?

यूजीसी को लेकर क्या बोले यति नरसिंहानंद

यति नरसिंहानंद गिरी ने यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून सनातन धर्म के लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, यह केवल तथाकथित सवर्णों का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे सनातन समाज को विभाजित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि संतों का दायित्व सनातन की रक्षा करना है, न कि किसी सत्ता का समर्थन करना। हालांकि, इन बयानों पर अब तक संबंधित पक्षों या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
