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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भड़के यति नरसिंहानंद, भाजपा-संघ को लेकर दिया बड़ा बयान

Apr 29, 2026 07:53 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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नरसिंहानंद ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, 'हिंदुओं मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे जो भी कहता हूं सत्य कहता हूं, कभी भी इन्हें अपना नेता मत मानो, और जो इनके दलाल हैं, उन्हें अपना धर्मगुरु मत मानो, बस मेरा आपसे यही कहना है। हर-हर महादेव।'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भड़के यति नरसिंहानंद, भाजपा-संघ को लेकर दिया बड़ा बयान

गाजियाबाद स्थित शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और विवादित भाषण देने के लिए पहचाने जाने वाले यति नरसिंहानंद गिरी के बोल एकबार फिर बिगड़े हैं। इस बार उनके निशाने पर केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनका दिया एक बयान है, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा और संघ (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) से जुड़ा हर व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुका है। नरसिंहानंद का गुस्सा राजनाथ के उस बयान पर फूटा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म या देश नहीं होता है।

इसी बयान के बारे में बात करते हुए यति नरसिंहानंद ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है, और ना ही आतंकवाद का कोई देश होता है। यह केवल इतना दर्शाता है कि भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करते अब उन्मादी हो चुका है। वरना एक सामान्य पागल भी यह अच्छी तरह से अब जानता है कि दुनियाभर में जो आतंकवाद के नाम पर चल रहा है, इसे इस्लाम का जिहाद कहते हैं, जो कि इस्लाम के अनुसार हो रहा है और मुसलमानों का ये मौलिक धार्मिक कर्तव्य है। हर मुसलमान का कर्तव्य है जिहाद करना।'

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मुंबई में गार्डों पर हुए हमले का जिक्र किया

आगे उन्होंने मुंबई में हुई चाकूबाजी की एक घटना का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि दुनिया का हर मुसलमान जिहाद का समर्थक होता है और मौका मिलने पर उसे करता भी है। उन्होंने कहा, 'दुनिया में जितने भी मुसलमान देश हैं चाहे वह सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, दुबई हो, कतर हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चाहे भारत के ही मुसलमान क्यों ना हों। ये सभी इस जिहाद को समर्थन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं और समय मिलते ही इसे करते भी हैं। जैसे आपने हाल ही में मुंबई में भी देखा होगा, कि कैसे कलमा पढ़वाकर एक अमेरिका रिटर्न मुसलमान ने दो चौकीदारों की हत्या करने का प्रयास किया। एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे उदाहरण दुनिया के हर कोने में आपको लाखों और करोड़ों की तादाद में मिल जाएंगे।'

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हिंदुओं से कहा- कभी भी इन्हें अपना नेता मत मानो

अपने वीडियो में उन्होंने भाजपा और संघ के लोगों पर पागलपन की पराकाष्ठा को पार करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'ये बात आज दुनिया का एक सामान्य पागल भी समझ चुका है, लेकिन संघ के नेता और भाजपा के नेता और उनसे जुड़े हुए सारे लोग पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुके हैं। उनमें से ही एक राजनाथ सिंह हैं। तो अब दुनिया में जितने भी लोग राजनाथ सिंह और इनकी विचारधारा के लोगों पर विश्वास करेंगे, वो एक दिन इस्लाम के तृप्तिकरण के कार्य में एक निवाला बन जाएंगे। हिंदुओं मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे जो भी कहता हूं सत्य कहता हूं, कभी भी इन्हें अपना नेता मत मानो, और जो इनके दलाल हैं, उन्हें अपना धर्मगुरु मत मानो, बस मेरा आपसे यही कहना है। हर-हर महादेव।'

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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