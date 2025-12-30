Hindustan Hindi News
हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते और ISIS जैसा संगठन बनाना चाहिए: यति नरसिंहानंद

गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को भड़काते हुए आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने की मांग की है।

Dec 30, 2025 04:34 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को भड़काते हुए आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी की तरफ से गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटे जाने का समर्थन करते हुए यति ने कहा कि इससे अधिक घातक हथियार बांटना चाहिए।

छोटो नरसिंहानंद अनिल यादव के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश में दीपू दास और अन्य हिंदुओं की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा हिदुओं के साथ 1400 सालों से हो रहा है। नरसिंहानंद ने कहा कि इस तरह लाखों हिंदू बांग्लादेश उससे पहले पाकिस्तान और कश्मीर में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से हिंदुओं को पता चल रहा है कि किस-किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। पूरा हिंदू समाज इन वीडियो को देखकर अवसाद की स्थिति में है क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता है। लोग बस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ हो सकता है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
