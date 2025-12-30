हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते और ISIS जैसा संगठन बनाना चाहिए: यति नरसिंहानंद
गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को भड़काते हुए आईएसआईएस जैसा संगठन बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी की तरफ से गाजियाबाद में हिंदुओं को तलवार बांटे जाने का समर्थन करते हुए यति ने कहा कि इससे अधिक घातक हथियार बांटना चाहिए।
छोटो नरसिंहानंद अनिल यादव के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश में दीपू दास और अन्य हिंदुओं की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा हिदुओं के साथ 1400 सालों से हो रहा है। नरसिंहानंद ने कहा कि इस तरह लाखों हिंदू बांग्लादेश उससे पहले पाकिस्तान और कश्मीर में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से हिंदुओं को पता चल रहा है कि किस-किस तरह से उनकी हत्या हो रही है। पूरा हिंदू समाज इन वीडियो को देखकर अवसाद की स्थिति में है क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता है। लोग बस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ हो सकता है।