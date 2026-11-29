मेरी हालत गंभीर, नहीं मिल रहा सही इलाज, तिहाड़ में बंद यासीन मलिक का लेटर
तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि गंभीर बीमारियों के बावजूद उसे जेल में उचित इलाज नहीं मिल रहा है।
तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिख शिकायत की है कि उनकी सेहत बिगड़ने के बावजूद जेल में उनको सही इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिल, गुर्दे और कान की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यासीन मलिक ने यह भी आरोप लगाया है कि जुलाई 2023 से उनकी नियमित अस्पताल जांच नहीं हो रही है। उन्होंने मानवाधिकार का हवाला देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही और यात्रा पाबंदियों पर सवाल भी उठाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 4 पन्नों का लेटर
प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 4 पन्नों के लेटर में कहा है कि वह दिल, गुर्दे, कान से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसे उचित इलाज और मेडिकल देखभाल की जरूरत है। लेकिन जेल में उसको उचित इलाज नहीं मिल रहा है।
मेडिकल जांच और टेस्ट हो चुके हैं बंद
यासीन मलिक ने आरोप लगाया है कि जुलाई 2023 से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनकी नियमित मेडिकल जांच और टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। फिर भी उसे जेल से बाहर के अस्पताल में केवल 4 बार ही ले जाया गया है। मुझे यकीन है कि सरकार मुझे मरा देखना चाहती है। बाद में वह कह देगी कि यासीन मलिक तो पहले से दिल की बीमारी का मरीज था। वह कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित था।
हृदय रोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञों की नियमित निगरानी जरूरी
यासीन मलिक ने आगे अपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम (पीटी) और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो (आईएनआर) के स्तर में उतार-चढ़ाव का भी जिक्र किया। उसने कहा कि उसके कृत्रिम वाल्व के सही ढंग से काम करने के लिए इन स्तरों का नियंत्रित रहना जरूरी है। इसके लिए उसे हृदय रोग विशेषज्ञों और गुर्दा रोग विशेषज्ञों की नियमित निगरानी रखा जाना भी जरूरी है। उसका INR स्तर 2.7 से तीन के बीच होना चाहिए लेकिन हाल की जांच में यह बढ़कर 6 तक पहुंच गया है।
हालत गंभीर होने का दावा
यासीन मलिक ने दावा किया कि उसकी हालत गंभीर है। उसे उचित मेडिकल निगरानी, देखभाल की जरूरत है। बार-बार अनुरोध के बावजूद जेल प्रशासन उसे पर्याप्त इलाज उपलब्ध कराने में विफल रहा है। उसने बताया है कि अमेरिका में उसके कान और सिर से जुड़ी 3 सर्जरी हुई थीं। गुर्दे की पथरी के लिए उसकी 5 सर्जरी की जा चुकी हैं। उसने दिल्ली से बाहर जाने पर लगी पाबंदियों को लेकर भी शिकायत की है। उसका कहना है कि पाबंदियों के कारण उसे मेडिकल सुविधाएं हासिल करने में परेशानी हो रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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