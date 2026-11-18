दिल्ली के इन 8 रूट्स पर भी मेट्रो चलाने की तैयारी, सात के लिए राज्य सरकार से मिली मंजूरी, अब केंद्र की सहमति का इंतजार
'फेज IV' विस्तार के तहत, RK आश्रम मार्ग-जनकपुरी वेस्ट कॉरिडोर के बचे हुए हिस्सों को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है और इसे पूरा करने का लक्ष्य भी दिसंबर 2027 है।
दिल्ली में द्वारका के यशोभूमि से गुरुग्राम के राजीव चौक तक आने-जाने वाले लोगों को भविष्य में ट्रैफिक में फंसने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि मेट्रो लाइन के प्रस्तावित 'फेज V(B)' विस्तार के तहत इन इलाकों में भी मेट्रो दौड़ने की संभावना है। इस बात का खुलासा RTI के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ। जिसमें बताया गया कि इस विस्तार में राजधानी के बाहरी और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ने वाले आठ और कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनका मकसद यात्रियों के रोजमर्रा के सफर को आसान बनाना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी कॉरिडोर में कुल 65 स्टेशन होंगे।
RTI के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि, 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 से राजीव चौक (गुरुग्राम) तक का प्रस्तावित कॉरिडोर उन आठ रूटों में से एक है, जिन्हें 'फेज V(B)' के तहत मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है। इसमें बताया गया कि बाकी सात कॉरिडोर को दिल्ली सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है और अब केंद्र सरकार की सहमति का इंतजार है। हालांकि यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 वाले रूट को फिलहाल दोनों जगह से मंजूरी मिलने का इंतजार है।
इन सात कॉरिडोर को राज्य से मिली मंजूरी, केंद्र की हरी झंडी का इंतजार
(1) ढांसा बस स्टैंड (नजफगढ़)-नांगलोई कॉरिडोर,
(2) सेंट्रल सेक्रेटेरिएट-किशनगढ़,
(3) समयपुर बादली-नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर,
(4) कीर्ति नगर-पालम कॉरिडोर,
(5) जोर बाग-मीठापुर कॉरिडोर,
(6) मयूर विहार फेज III-शास्त्री पार्क कॉरिडोर
(7) केशव पुरम-रोहिणी सेक्टर 34 कॉरिडोर
ढांसा बस स्टैंड (नजफगढ़)-नांगलोई कॉरिडोर
इन सात कॉरिडोरों में से ढांसा बस स्टैंड (नजफगढ़)-नांगलोई मेट्रो कॉरिडोर 11.9 किलोमीटर लम्बा होगा और इसके बनने से नरेश पार्क एक्सटेंशन, रणहोला, बक्करवाला, बाप्रौला, दिचाऊं कलां और नजफगढ़ एक्सटेंशन के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस एलिवेटेड (ऊपर बने) कॉरिडोर में नौ स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर में नांगलोई और ढांसा बस स्टैंड पर इंटरचेंज की सुविधा होगी।
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट-किशनगढ़ कॉरिडोर
वहीं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट-किशनगढ़ कॉरिडोर 15.9 किलोमीटर लंबा होगा और यह यात्रियों को नई मोती बाग, आरके पुरम सेक्टर 1 और 7, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और प्रधानमंत्री संग्रहालय से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में कुल 10 स्टेशन होंगे (जिनमें से नौ अंडरग्राउंड हैं) और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मोती बाग, आरके पुरम और किशनगढ़ में इंटरचेंज की सुविधा होगी।
समयपुर बादली-नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर
इसके अलावा समयपुर बादली-नरेला कॉरिडोर 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और मौजूदा येलो लाइन का विस्तार करेगा। इसमें नरेला की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए आठ एलिवेटेड स्टेशन होंगे।
कीर्ति नगर-पालम कॉरिडोर
कीर्ति नगर-पालम कॉरिडोर कुल 9.9 किलोमीटर लंबा होगा और ग्रीन लाइन का विस्तार करेगा। इसमें छह स्टेशन होंगे, जिनमें से पांच अंडरग्राउंड होंगे।
जोर बाग-मीठापुर कॉरिडोर
जोर बाग-मीठापुर कॉरिडोर लगभग 17 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 12 स्टेशन होंगे, जिनमें से सात अंडरग्राउंड होंगे।
मयूर विहार फेज III-शास्त्री पार्क कॉरिडोर
मयूर विहार फेज III-शास्त्री पार्क कॉरिडोर 13.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें आठ स्टेशन होंगे, जिसमें 9 किलोमीटर का अंडरग्राउंड हिस्सा शामिल है।
केशव पुरम-रोहिणी सेक्टर 34 कॉरिडोर
केशव पुरम-रोहिणी सेक्टर 34 कॉरिडोर 16.3 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 12 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जो रोहिणी की ओर मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करेंगे।
किस फेज के तहत कहां तक पहुंचा काम
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 'फेज V(A)' के बारे में मिले जवाब में बताया गया है कि RK आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ (सेंट्रल विस्टा) कॉरिडोर पर काम चल रहा है। एयरोसिटी-IGD एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज कॉरिडोर अभी टेंडरिंग के चरण में हैं, और इनके लिए सितंबर 2029 की समय-सीमा तय की गई है।
'फेज IV' विस्तार के तहत, RK आश्रम मार्ग-जनकपुरी वेस्ट कॉरिडोर के बचे हुए हिस्सों को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है और इसे पूरा करने का लक्ष्य भी यही (दिसंबर 2027) है।
इसके अलावा, लाजपत नगर-साकेत G ब्लॉक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिन्हें दिसंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रिठाला-कुंडली कॉरिडोर, जो अभी टेंडरिंग के चरण में है, दिसंबर 2030 तक पूरा होने वाला है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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