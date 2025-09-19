Yasho Bhoomi to Kherki Daula gurugram metro line plan officials directed to prepare route यशो भूमि से खेड़की दौला तक मेट्रो चलाने का प्लान, अफसरों को रूट तैयार के निर्देश, Ncr Hindi News - Hindustan
यशो भूमि से खेड़की दौला तक मेट्रो चलाने का प्लान, अफसरों को रूट तैयार के निर्देश

द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़की दौला तक मेट्रो चलाने पर विचार हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एचएमआरटीसी अफसरों को मेट्रो रूट का प्लान तैयार के निर्देश दिए हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामFri, 19 Sep 2025 05:50 AM
द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़की दौला तक मेट्रो चलाने पर विचार हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक के दौरान हरियाणा मास रैपिड मेट्रो कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) अधिकारियों को मेट्रो रूट का प्लान तैयार के निर्देश दिए।

मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मीटिंग में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शहर की विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। इसमें किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और दिल्ली के बीच जुड़ाव को लेकर मेट्रो के नए रूट तैयार किए जाएं। यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से द्वारका एक्सप्रेसवे तक राइडरशिप का अध्ययन किया जाए।

2028 तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट तैयार होगा : बैठक में गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो रूट तैयार करने का ठेका दे दिया है। दूसरे चरण के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेट्रो की इस परियोजना को साल 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रेजांगला चौक से लेकर सेक्टर-21 तक मेट्रो रूट की योजना एचएमआरटीसी ने बनाई है, जबकि यशो भूमि मेट्रो स्टेशन से लेकर इफ्को चौक तक डीएमआरसी की तरफ से मेट्रो चलाने की योजना है। इस रूट में सेक्टर-27-43 की मुख्य सड़क पर लगे बिजली के तीन हाईटेंशन टावर आ रहे हैं। इनकी शिफ्टिंग के लिए करीब 34 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है।

बावल तक नमो भारत ट्रेन का विस्तार किया जाए : अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम होते हुए शाहजहांपुर तक नमो भारत ट्रेन की योजना को दो हिस्सों में बांटा है। पहले चरण में धारूहेड़ा तक नमो भारत चलाने की योजना है।

सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाए : हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक मुख्य सड़क के निर्माण की समीक्षा गई। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अड़चन दूर कर सड़क का निर्माण अतिशीघ्र शुरू किया जाए।