यमुना-गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ने की तैयारी, 74.3 KM लंबा ग्रीन फील्ड लिंक बनाने को 3 डिजाइन पर मंथन

Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna-Ganga Expressway connecting preparations, 3 designs considered to build 74.3 km long green field link
संक्षेप: यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए तीन प्रकार के डिजाइन पर मंथन किया।

Fri, 14 Nov 2025 10:00 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनना है। यह 120 मीटर चौड़ा लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किलोमीटर यानी बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से शुरू होगा और यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर यानी सेक्टर-21 फिल्म सिटी के पास आकर जुड़ेगा।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अधिकारी गुरुवार को टीम के साथ यमुना प्राधिकरण पहुंचे। यहां पर उन्होंने यीडा के अफसरों के साथ लिंक एक्सप्रेसवे के डिजाइन पर चर्चा की। लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 20 किलोमीटर का हिस्स यीडा क्षेत्र में है।

बताया गया कि सेक्टरों की सड़कों को काटकर एक्सप्रेसवे न जाए, इसके लिए इसे पूरी तरह से एलिवेटेड बनाने या फिर आधा एलिवेटेड और आधा जमीन पर लेकर जाने का प्रस्ताव रखा गया। लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 56 गांवों की भूमि पर होगा, जिनमें गौतमबुद्ध नगर के आठ गांव और बुलंदशहर के 48 गांव हैं। इनमें 14 गांव खुर्जा तहसील के हैं, बाकी बुलंदशहर, सियाना और शिकारपुर तहसील के रहेंगे। यह परियोजना करीब 4000 करोड़ रुपये में पूरी होगी।

नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने पर गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। ­लिंक एक्सप्रेसवे का यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32, 33 से भी सीधा जुड़ाव होगा, जिससे कार्गो के वाहनों को एयरपोर्ट तक पहुंचने या इससे जुड़े किसी भी रूट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे को एनएच 34 से भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि, अभी इसे लेकर कोई कार्ययोजना तैयार नहीं है।

मेरठ और प्रयागराज की राह आसान होगी

मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे के यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्रेटर नोएडा तक की राह आसान हो जाएगी। साथ ही देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज तक भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

एसपी शाही, एसीईओ, यूपीडा, ''यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनना है। इसके डिजाइन पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। एलिवेटेड और जमीन पर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि, अभी कुछ तय नहीं है।''

