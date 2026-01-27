गंगा से यमुना को मिलेगा साफ पानी, हरियाणा भी करेगा 100 क्यूसेक वाटर सप्लाई; जानें क्या है पूरा प्लान

संक्षेप: अधिकारियों के मुताबिक यमुना बेसिन राज्यों की हाल ही में हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। बैठक में युमना नदी में पानी के ई-फ्लो (पर्यावरणीय प्रवाह) को कैसे बढ़ाया जाए इसपर

केंद्र सरकार युमना नदी में पानी के ई-फ्लो (पर्यावरणीय प्रवाह) को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऊपरी गंगा नहर और मुनक नहर (हरियाणा) के जरिए पानी के फ्लो बढ़ाया जा सकता है। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा से आने वाले गंदे नालों पर नकेल कसने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना बेसिन राज्यों की हाल ही में हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ई-फ्लो को बढ़ाने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। ई-फ्लो के जरिए नदी के पानी को उसकी जरूरत के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और पर्यावरण विभाग जैसी एजेंसियों और विशेषज्ञों ने यमुना के लिए 23 क्यूमेक्स पानी की जरूरत बताई है, जबकि मौजूदा समय में यमुना में पानी का फ्लो लगभग 10 क्यूमेक्स है। 2023 में गठित एक संसदीय समिति ने विशेष रूप से कालिंदी कुंज और ओखला के आसपास ई-फ्लो के जरिए नदी में प्रदूषण कम होने और झाग जैसी समस्या घटने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा था।

यूपी-हरियाणा को निर्देश एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘यमुना बेसिन राज्यों को जल प्रवाह बढ़ाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर से लगभग 800 क्यूसेक पानी वजीराबाद बैराज मोड़ा जाएगा। ऊपरी गंगा नहर पहले से ही पूर्वी दिल्ली के दो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी की आपूर्ति करती है। मुनक नहर (हरियाणा) से भी 100 क्यूसेक पानी यमुना में मोड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही हरियाणा को हथनीकुंड बैराज में गाद को कम करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया गया है।’