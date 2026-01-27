Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna will get clean water from Ganges, Haryana will also supply 100 cusecs of water
गंगा से यमुना को मिलेगा साफ पानी, हरियाणा भी करेगा 100 क्यूसेक वाटर सप्लाई; जानें क्या है पूरा प्लान

गंगा से यमुना को मिलेगा साफ पानी, हरियाणा भी करेगा 100 क्यूसेक वाटर सप्लाई; जानें क्या है पूरा प्लान

संक्षेप:

अधिकारियों के मुताबिक यमुना बेसिन राज्यों की हाल ही में हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है। बैठक में युमना नदी में पानी के ई-फ्लो (पर्यावरणीय प्रवाह) को कैसे बढ़ाया जाए इसपर 

Jan 27, 2026 10:42 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्र सरकार युमना नदी में पानी के ई-फ्लो (पर्यावरणीय प्रवाह) को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऊपरी गंगा नहर और मुनक नहर (हरियाणा) के जरिए पानी के फ्लो बढ़ाया जा सकता है। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा से आने वाले गंदे नालों पर नकेल कसने की तैयारी है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना बेसिन राज्यों की हाल ही में हुई बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ई-फ्लो को बढ़ाने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। ई-फ्लो के जरिए नदी के पानी को उसकी जरूरत के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और पर्यावरण विभाग जैसी एजेंसियों और विशेषज्ञों ने यमुना के लिए 23 क्यूमेक्स पानी की जरूरत बताई है, जबकि मौजूदा समय में यमुना में पानी का फ्लो लगभग 10 क्यूमेक्स है। 2023 में गठित एक संसदीय समिति ने विशेष रूप से कालिंदी कुंज और ओखला के आसपास ई-फ्लो के जरिए नदी में प्रदूषण कम होने और झाग जैसी समस्या घटने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा था।

यूपी-हरियाणा को निर्देश

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘यमुना बेसिन राज्यों को जल प्रवाह बढ़ाने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर से लगभग 800 क्यूसेक पानी वजीराबाद बैराज मोड़ा जाएगा। ऊपरी गंगा नहर पहले से ही पूर्वी दिल्ली के दो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी की आपूर्ति करती है। मुनक नहर (हरियाणा) से भी 100 क्यूसेक पानी यमुना में मोड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही हरियाणा को हथनीकुंड बैराज में गाद को कम करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया गया है।’

ये भी पढ़ें:48000 किलो केमिकल भी बेअसर! यमुना में फिर लौटा ‘जहरीला झाग’, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत
ये भी पढ़ें:झाग आ गया; दूषित यमुना दिखा AAP नेता ने कपिल मिश्रा को कौन सी बात याद दिलाई?
ये भी पढ़ें:दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर हादसा, आधी रात नाव सहित यमुना नहर में डूब गया शख्स

थर्ड पारी के जरिए ऑडिट

वहीं दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में यमुना में गिरने वाले सभी नालों का थर्ड पारी के जरिए ऑडिट कराया जाएगा। बीते कई साल से यमुना को फिर से जिंदा करने के लिए तमाम उपायों पर चर्चा हुई है लेकिन अबतक कोई समाधान नहीं निकल सका है। दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह यमुना को चमकाने का दावा करती आ रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Yamuna River Ganga River
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।