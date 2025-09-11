Yamuna Waters Recede Below Danger Mark Delhi Breathes Easy as Flood Fears Fade यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे, दिल्लीवासियों ने ली राहत की सांस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna Waters Recede Below Danger Mark Delhi Breathes Easy as Flood Fears Fade

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे, दिल्लीवासियों ने ली राहत की सांस

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान (205.33 मीटर) से नीचे आ गया है, जिससे लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालाँकि, आगरा में अभी भी नदी उफान पर है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईThu, 11 Sep 2025 01:52 PM
दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने पिछले कुछ दिनों से लोगों की धड़कनें बढ़ा रखी थीं, लेकिन अब राहत की खबर है। गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया, जिससे दिल्लीवासियों ने चैन की सांस ली।

यमुना की लहरें अब शांत, खतरा टला

आईटीओ छठ घाट और लोहा पुल पर गुरुवार सुबह का नजारा देखने लायक था। यमुना नदी 205 मीटर से नीचे बह रही थी, जो खतरे के निशान (205.33 मीटर) से काफी कम है। बुधवार को नदी का जलस्तर खतरे के करीब था, जिसने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब हालात काबू में हैं और नदी की शांत लहरें दिल्ली के लिए राहत की खबर लेकर आई हैं।

आगरा में ताजमहल के पास उफान

दिल्ली में भले ही यमुना शांत हो रही हो, लेकिन आगरा में कहानी कुछ और है। मंगलवार को भारी बारिश के बाद ताजमहल के आसपास यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसने स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया। प्रशासन ने हालात पर नजर रखी हुई है।

पहले क्या थी स्थिति?

पिछले हफ्ते दिल्ली में भारी बारिश ने यमुना को उफान पर ला दिया था। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था, जिससे मॉनेस्ट्री मार्केट, यमुना बाजार, वासुदेव घाट और आसपास की रिहायशी बस्तियों में पानी भर गया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मयूर विहार फेज-1 के पास राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया था। पंपों की मदद से पानी निकालने का काम तेजी से किया गया और अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।

प्रशासन की नजर

यमुना का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन दिल्ली प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। निचले इलाकों पर अब भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। यमुना में चेतावनी स्तर 204.5 मीटर है, और 206 मीटर पर पहुंचते ही निकासी की प्रक्रिया शुरू की जाती है।