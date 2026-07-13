दिल्ली में बिना बारिश यमुना चढ़ी, खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे बह रही नदी

पहाड़ों पर हो रही बारिश ने उमस और गर्मी से बेहाल दिल्ली को एक बार फिर टेंशन दे दी है। लगातार बारिश के चलते यमुना भी उफान मार रही है। हालांकि अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खतरे के निशान से दो मीटर दूर है।

पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में रविवार को रात 9 बजे पुराने लोहे के पुल के पास यमुना नदी का जलस्तर 203.33 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से महज दो मीटर कम है। वहीं, चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुराने लोहे के पास नया लोहे का पुल बन चुका है। इससे रेल सेवा में बाधा आने की संभावना नहीं है।

बारिश नहीं होने से दिल्ली में उमस बढ़ी राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से बारिश नहीं होने कारण उमस बढ़ गई है। रविवार को भी दिनभर लोग गर्मी और उमस से परेशान दिखे। बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में मामूली इजाफा भी हुआ है।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहने के आसार हैं। इस दौरान दिल्लीवालों को उमस और गर्मी से दो-चार होना पड़ सकता है। रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 83 फीसदी दर्ज किया गया।

45.7 डिग्री जितना तापमान महसूस हुआ मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था। हालांकि अधिक नमी के कारण महसूस होने वाला तापमान शाम 5:30 बजे 45.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण उमस का सामना करना पड़ा। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है।