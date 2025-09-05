दिल्ली में यमुना का जलस्तर में मामूली गिरावट, लेकिन बाढ़ का मंजर अभी भी डरा रहा; VIDEO

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज 207.31 मीटर दर्ज किया गया, जिसमें मामूली गिरावट आई है। हालांकि, मयूर विहार और कश्मीरी गेट जैसे निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।

राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। हालांकि आज यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह 8 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर 207.31 मीटर दर्ज किया गया। गुरुवार को यह अपने सीजन के उच्चतम स्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। अधिकारियों के मुताबिक, सुबह 6 बजे जलस्तर 207.35 मीटर था, जो 7 बजे 207.33 मीटर तक घटा। अच्छी खबर यह है कि दिन चढ़ने के साथ जलस्तर के और कम होने की उम्मीद है।

बाढ़ का मंजर- घर डूबे, जिंदगी ठप पिछले कुछ दिनों से यमुना का रौद्र रूप दिल्ली के निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। मयूर विहार, कश्मीरी गेट और आसपास के इलाकों में पानी घुसने से घर डूब गए हैं, लोग बेघर हुए हैं, और छोटे-बड़े कारोबार ठप पड़ गए हैं। सड़कों पर पानी, घरों में कीचड़ और लोगों के चेहरों पर बेबसी.. यमुना की बाढ़ ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है। मयूर विहार से शुक्रवार सुबह 8 बजे ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें इस तबाही की गवाही दे रही हैं, जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं।

क्या कहते हैं आंकड़े? बुधवार सुबह जारी बाढ़ बुलेटिन में प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि यमुना का जलस्तर शुक्रवार रात 8 बजे तक 207.15 मीटर तक आ सकता है और यह नीचे जाने का रुख जारी रखेगा। पुराना रेलवे ब्रिज, जो दिल्ली के लिए बाढ़ पूर्वानुमान का मुख्य केंद्र है, वहां के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पूरी तरह निश्चिंत होने का वक्त नहीं आया है।