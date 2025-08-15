Yamuna water level crosses warning mark in delhi दिल्ली में वार्निंग लेवल को पार कर गई यमुना, हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा 47024 क्यूसेक पानी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna water level crosses warning mark in delhi

दिल्ली में वार्निंग लेवल को पार कर गई यमुना, हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा 47024 क्यूसेक पानी

दिल्ली में यमुना नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई। शुक्रवार दोपहर 1 बजे नदी का जलस्तर 204.65 मीटर के निशान पर पहुंच गई, जबकि वार्निंग लेवल 204.50 मीटर है। नदी का जलस्तर और बढ़ने के आसार हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे लगभग 47024 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 07:06 PM
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली में यमुना नदी पुराने रेलवे पुल पर दोपहर 1 बजे 204.65 मीटर के निशान पर पहुंचकर 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर गई। यमुना नदी पर बना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी संबंधित एजेंसियों को संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। पूर्वानुमान के अनुसार अभी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रहेगी।

केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे लगभग 47024 क्यूसेक पानी और वजीराबाद बैराज से हर घंटे 35130 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

दिल्ली में यमुना नदी की चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। जलस्तर 206 मीटर होने पर लोगों को आसपास के इलाकों से निकालने का काम शुरू कर दिया जाता है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। ऊपरी धारा से कम पानी छोड़े जाने पर भी जलस्तर बढ़ रहा है, जो दिल्ली में चेतावनी के निशान के करीब पहुंच रहा है।