दिल्ली पर बाढ़ का खतरा! यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों को खाली कराने का आदेश

दिल्ली में युमना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है जिसके बाद निचले इलाकों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का स्तर 205.33 मीटर है और 206 मीटर पर लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सोमवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर 205.36 मीटर तक पहुंच गया।

दिल्ली में पुराने रेलवे ब्रिज पर सोमवार सुबह सात बजे यमुना नदी का जलस्तर 204.80 मीटर के स्तर तक पहुंच गया था। रविवार शाम को जलस्तर 204.60 मीटर के आसापास था। नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए पुराना रेलवे ब्रिज एक मुख्य अवलोकन स्थल के तौर पर कार्य करता है।

क्यों बढ़ रहा जलस्तर? अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जलस्तर संभावित रूप से बढ़ने के पूर्वानुमान के मद्देनजर सभी एजेंसियों को एहतियाती कार्रवाई करने के लिये कहा गया है। केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है।ं

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से लगभग 58,282 क्येसूक पानी छोड़ा जा रहा है, जो इस मौसम में सबसे अधिक है। वहीं वजीराबाद बैराज से हर घंटे 36,170 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।