Yamuna water flowing above danger mark Hathni Kund discharges water too relief camps made in mayur vihar खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, दिल्ली के इस इलाके में लग गए राहत कैंप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna water flowing above danger mark Hathni Kund discharges water too relief camps made in mayur vihar

खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, दिल्ली के इस इलाके में लग गए राहत कैंप

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आईएमडी ने आज से 31 अगस्त तक नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 28 Aug 2025 10:44 AM
share Share
Follow Us on
खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, दिल्ली के इस इलाके में लग गए राहत कैंप

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है। मयूर विहार के एक निवासी अशोक ने एएनआई को बताया, "ये टेंट लोगों के रहने के लिए लगाए गए हैं... जब बाढ़ आएगी तो नदी के पास रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर इन टेंटों में रहेंगे।"

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आईएमडी ने आज से 31 अगस्त तक नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। बुधवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। रात 9 बजे जलस्तर 205.39 मीटर था। शहर में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और 206 मीटर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है।

आज की बात करें तो यमुना का जलस्तर और हथिनी कुंड से पानी का बहाव:

➤सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर: 205.46 मीटर

हथिनी कुंड से पिछले दो घंटों में पानी का बहाव:

➤सुबह 6 बजे: 35,288 क्यूसेक

➤सुबह 7 बजे: 36,577 क्यूसेक

इस बीच, हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बनाला में भूस्खलन हुआ है, जिससे चंडीगढ़-मनाली हाईवे बंद हो गया है।अधिकारियों ने बताया कि रास्ते को फिर से खोलने का काम चल रहा है। कुल्लू जिले में भी भारी बारिश हुई है, जिससे ब्यास नदी उफान पर है और हाईवे का एक हिस्सा बह गया है।