खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, दिल्ली के इस इलाके में लग गए राहत कैंप

लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है। मयूर विहार के एक निवासी अशोक ने एएनआई को बताया, "ये टेंट लोगों के रहने के लिए लगाए गए हैं... जब बाढ़ आएगी तो नदी के पास रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर इन टेंटों में रहेंगे।"

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। आईएमडी ने आज से 31 अगस्त तक नई दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। बुधवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। रात 9 बजे जलस्तर 205.39 मीटर था। शहर में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और 206 मीटर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है।

आज की बात करें तो यमुना का जलस्तर और हथिनी कुंड से पानी का बहाव: