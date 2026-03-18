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यमुना में क्यों सफेद झाग? दिल्ली में पलूशन फैलाने वाली इकाइयों पर ऐक्शन के आदेश

Mar 18, 2026 08:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आईआईटी विशेषज्ञों के साथ कालिंदी कुंज का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ओखला बैराज की ढलान और जल प्रवाह की संरचना के कारण यमुना में झाग बनता है। सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करेगी।

यमुना में क्यों सफेद झाग? दिल्ली में पलूशन फैलाने वाली इकाइयों पर ऐक्शन के आदेश

राष्ट्रीय राजधानी के कालिंदी कुंज में यमुना में झाग बनने की स्थिति को समझने के लिए बुधवार को दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना घाट क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। आईआईटी दिल्ली के पर्यावरण विशेषज्ञों, डीपीसीसी और जल बोर्ड के अफसरों के साथ किए गए निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि झाग बनने की यह स्थिति बैराज की संरचनात्मक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है।

एक क्षेत्र तक ही सीमित है स्थिति

निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि झाग बनने की यह स्थिति एक क्षेत्र तक ही सीमित है और इसका मुख्य कारण ओखला बैराज की संरचना एवं जल प्रवाह की स्थिति है। बैराज पर ढलान होने के कारण पानी तेजी से गिरता है, जिससे उत्पन्न हलचल पानी में मौजूद अशुद्धियों को झाग के रूप में सतह पर ले आती है।

बैराज की तकनीकी परिस्थितियां भी जिम्मेदार

इस दौरान प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह झाग एक विशेष स्थान पर बनने वाली स्थिति है और बैराज की तकनीकी परिस्थितियों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि यमुना में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और इस दिशा में काम तेज किया जाएगा।

घरों, धोबी घाटों से निकलने वाला डिटर्जेंट बढ़ाता है झाग

अधिकारियों ने बताया कि बैराज पर बनने वाली परिस्थितियों के साथ-साथ घरेलू डिटर्जेंट से आने वाले सर्फेक्टेंट्स भी झाग बनने में योगदान देते हैं। इसके अलावा, अवैध डाईंग यूनिट्स, लॉन्ड्री क्लस्टर्स और धोबी घाटों से निकलने वाला अपशिष्ट, कुछ नालों के माध्यम से आने वाला आंशिक रूप से साफ या अशोधित पानी भी इसके प्रभाव को बढ़ाता है। जल प्रवाह कम होने की स्थिति में यह असर अधिक दिखाई देता है।

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यमुना को प्रदूषित करने वाली ईकाइयों पर कार्रवाई होगी

कैबिनेट मंत्री ने डीपीसीसी को आदेश दिया कि ऐसे सभी स्रोतों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए, जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रदूषण कम करना प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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काम में तेजी लाने के निर्देश

सिंचाई मंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) के कामकाज और उन्हें अपग्रेड किए जाने की समीक्षा। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाकर लगभग 1500 एमजीडी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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