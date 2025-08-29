yamuna river water level rises delhi flood alert सावधान! दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हथिनी कुंड बैराज के 18 गेट खोले; तेजी से बढ़ रहा पानी, Ncr Hindi News - Hindustan
सावधान! दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हथिनी कुंड बैराज के 18 गेट खोले; तेजी से बढ़ रहा पानी

उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर हथिनी कुंड बैराज पर 67,034 क्यूसेक पहुंच गया है, जिसके कारण बैराज के गेट खोलकर पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 12:11 PM
उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश होने से यमुना नदी पर बने हथिनी कुंड बैराज का एकाएक जलस्तर बढ़ गया। शुक्रवार को यमुना नदी का जलस्तर 50 हजार क्यूसेक को पार कर 67,034 क्यूसेक दर्ज किया गया। इसमें यमुना में 58,514, पश्चिमी यमुना में 7010 व पूर्वी यमुना में 1510 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ने पर फिर से बैराज के 18 गेट खोल दिए गए और पानी को दिल्ली की तरफ डायवर्ट कर दिया गया। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश हो रही है, ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। बैराज के कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं।

टांगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब

उधर, अंबाला की टांगरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। सिंचाई विभाग के अनुसार जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और आसपास के कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। आज हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी के आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। टांगरी बांध पर सिंचाई विभाग और पुलिस की टीमें तैनात हैं, जो लगातार जलस्तर पर नजर रख रही हैं।

तीन सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तीन सितंबर तक प्रदेश में अलग-अलग जिलों में झमाझम वर्षा हो सकती है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र और करनाल में हवाओं के साथ गरज-चमक और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 28 अगस्त तक औसतन 341 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश में 423 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है।

(रिपोर्ट: मोनी देवी)