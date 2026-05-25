यमुना पर भी गर्मी की मार, जलस्तर घटने से दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार; कई WTP से घटी सप्लाई

दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब यमुना नदी में भी पानी कम हो गया है। इस वजह से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की आपूर्ति घट गई है। इससे कई इलाकों में पेयजल किल्लत बढ़ गई है। हालात को देख दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से और पानी छोड़ने की मांग की है।

राजधानी दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट भी गहराने लगा है। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अब यमुना नदी में भी पानी कम हो गया है। इस वजह से दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) से पानी की आपूर्ति 10 से 25 प्रतिशत तक कम हो गई है। वहीं, कुछ अन्य प्लांटों से भी पानी आपूर्ति पर असर पड़ा है।

दिल्ली जल बोर्ड सामान्य दिनों के मुकाबले 70-75 एमजीडी कम पानी की आपूर्ति कर पा रहा है। इससे कई इलाकों में पेयजल किल्लत बढ़ गई है। इस संकट को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से मुनक नहर और यमुना नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है।

वजीराबाद का जलस्तर छह फीट तक गिरा जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद ही पेयजल आपूर्ति सामान्य हो पाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वजीराबाद जलाशय में सामान्य जलस्तर 674.50 फीट होना चाहिए। यमुना में जल कम होने से वजीराबाद का जलस्तर करीब छह फीट नीचे गिर गया है। वजीराबाद जलाशय का स्तर घटकर 668.5 फीट रह गया है। इस वजह से 138 एमजीडी क्षमता वाले वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जल बोर्ड करीब 15 प्रतिशत कम पानी आपूर्ति कर पा रहा है। वहीं, 100 एमजीडी क्षमता वाले चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी करीब 10 प्रतिशत और 242 एमजीडी क्षमता वाले हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से करीब 15 प्रतिशत पानी आपूर्ति कम हुई है।

आप ने निशाना साधा आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक विशेष रवि ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर पोस्ट कर करोल बाग, पहाड़गंज सहित मध्य दिल्ली में दस दिन से पानी आपूर्ति प्रभावित होने का आरोप लगाया है। ‘आप’ विधायक ने अपने पोस्ट में कहा कि झंडेवालन, थान सिंह नगर भूमिगत जलाशय और टैंक रोड स्थित टैंक में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है।

दिल्ली को करीब 1250 एमजीडी पानी की जरूरत बता दें कि, राजधानी दिल्ली में करीब 1250 एमजीडी पानी की जरूरत होती है। जल बोर्ड सामान्य तौर पर 1002 एमजीडी पानी की आपूर्ति करता है। जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि अभी पानी कम आने से शनिवार को 928 एमजीडी पानी की आपूर्ति हुई। रविवार को भी पानी आपूर्ति बढ़ नहीं पाई। इससे उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कई इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित हुई है।