Yamuna River water level crosses danger mark in Delhi दिल्ली में उफान मार रही यमुना, खतरे वाली सीमा पार; बाढ़ का डर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYamuna River water level crosses danger mark in Delhi

दिल्ली में उफान मार रही यमुना, खतरे वाली सीमा पार; बाढ़ का डर

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर गया गया है। लोहे के पुल के पास आज यमुना के जलस्तर में इजाफा देखा गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार शाम 5 बजे 205.03 मीटर तक पहुंच गया था, जो पुराने रेलवे पुल पर खतरे के स्तर 205.33 मीटर से कुछ ही कम था।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। एएनआईFri, 8 Aug 2025 12:15 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में उफान मार रही यमुना, खतरे वाली सीमा पार; बाढ़ का डर

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर गया गया है। लोहे के पुल के पास आज यमुना के जलस्तर में इजाफा देखा गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को शाम 5 बजे 205.03 मीटर तक पहुंच गया था, जो पुराने रेलवे पुल पर खतरे के स्तर 205.33 मीटर से कुछ ही कम था। अधिकारियों के अनुसार, संभावित बाढ़ जैसे हालात से निपटने को सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर आसपास घोषणाएं की जा रही हैं।

दिल्ली के लिए चेतावनी चिह्न 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और निकासी 206 मीटर पर शुरू होती है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में काम करता है।

अधिकारियों ने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह 8 बजे 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर 204.88 मीटर तक पहुंच गया था, जिसके बाद से ही जलस्तर बढ़ रहा है।

पूर्वी दिल्ली के डीएम ऑफिस से जारी बुलेटिन में कहा गया, ‘‘गुरुवार शाम 5 बजे हथिनीकुंड बैराज पर पानी का बहाव 32,640 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज पर 46,290 क्यूसेक दर्ज किया गया।’’

केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है। इस मॉनसून में पहली बार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया और यह सुबह करीब छह बजे 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

अधिकारी ने बताया कि तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 40,000-50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को इंद्रप्रस्थ एस्टेट के नजदीक निरीक्षण के बाद कहा, ‘‘यमुना का जलस्तर आमतौर पर इस समय बढ़ जाता है। विभाग पूरी तरह अलर्ट और एक्टिव है। इस बार महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आईटीओ बैराज के सभी गेट खुले हैं। 2023 के विपरीत, कोई भी गेट बंद नहीं है, इसलिए पानी का प्रवाह निर्बाध बना हुआ है। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है।’’

(भाषा के इनपुट के साथ)